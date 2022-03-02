Военное положение в Одессе, день седьмой: флаги, аптеки-медицина, транспорт

День седьмой… Кажется, мы стали немного собраннее, и про «страшный сон» уже слышится на улицах города и среди знакомых все реже…

На домах города сегодня вывешены украинские флаги. Люди передвигаются по городу строго по делу. С мобильниками в руках. Иногда останавливаются, чтобы просмотреть последние новости. Заглянула в хлебный – хлеб есть. Продавец сказала, что с полок его «не метут».

Что в Одессе с аптеками и с медуслугами?

С аптеками в центре города – все так же: одни закрыты, другие открыты. Обратила внимание: те, что недавно были закрыты (к примеру, на Конной и Торговой), сегодня снова открыли двери для покупателей. У некоторых аптек – по-прежнему небольшие очереди.

То же самое – с обменниками. Ситуация – где как: одни закрыты, другие открыты. Очереди у открытых если и есть, то совсем небольшие.

Директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян сегодня заверил, что в городе работает 13 аптек «Одесфарм», и запасы лекарств в них пополняются регулярно

Он также заверил, что в Одессе работают все медучреждения. Больницы оказывают только ургентную помощь, плановые операции временно отменены.

«Мы подготовили больницы на случай приема раненых в результате боевых действий. Эти больницы обеспечены всеми необходимыми медикаментами, поставки ведутся ежедневно. Продолжают работу все родильные дома, амбулатории семейной медицины и детские поликлиники. Центры массовой вакцинации пока не работают, получить прививку от COVID-19 можно в семейных амбулаториях. Пополнен резерв донорской крови»,

– сообщил чиновник.

Как в Одессе с транспортом?

Официально: сегодня городской электротранспорт в Одессе работает с 7:00 до 17:00. На маршрутах – 30 трамваев и столько же троллейбусов. Пассажиропоток снизился.

Правда, в маршрутке, на которой я добиралась на Привоз, людей очень даже немало (то же самое – и на обратном пути). В маршрутке довольно громко работает радио: чтобы люди слушали новости. Ну а люди и без того в новостях: мобильники практически у всех в руках, глаза – в новостных лентах…

Я ни разу не встретила людей с паникой в глазах. Более того, снова делаю вывод, как уже и пару дней назад: люди на улицах, в транспорте, в магазинах стали относиться друг к другу гораздо вежливее и предупредительней…

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