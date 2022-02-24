Военное положение в Одессе, день первый: улицы, обменники, корвалол (фото)

Самая распространенная фраза сегодняшнего (24 февраля 2022 года) дня, которую довелось слышать, звучит: «Мне кажется, что снится страшный сон». Нет, страшная реальность… Пробежалась по городу от Пастера до Большой Арнаутской в разгар дня.

Видели мы уже опустевшие одесские улицы, причем, совсем недавно, когда «корона» только у нас началась, и карантин и в самом деле был строгий.

А теперь… Эти пустынные столики со стульями на Дерибасовской… Через Горсад и Соборку если кто и проходит, то почти бегом, еще и голову опустив…

– Да что вы эти курсы валют фотографируете?! Тут одно «нарисовали», а на деле – другое, – следует мне вслед совет от какого-то мужчины.

У обменников – очереди. Причем, с утра.

Самая распространенная картинка дня – люди с сумками, а в них – продукты, причем много, явно в запас.

Вчера специально заглянула на Новый рынок – узнать обстановку, увидеть, как тревожные новости влияют на спрос, на поведение, на то, что называется «общей обстановкой».

Тихо вчера было, люди за столиками себе кофе попивали, продавцы только что не позевывали.

Единственно, что было из ряда вон – это рассказ продавца, что «народ метет рюкзаки».

Сегодня народ метет все, в основном продукты.

Мой родственник работает в «Сильпо» на Генуэзской. Говорит, что такого «продуктового ажиотажа» он еще не видел. В небольших продуктовых магазинах мне сегодня рассказали то же самое. Это, впрочем, и по полкам видно…

По дороге вспомнила, что нужно в аптеку. Возле нескольких аптек (разгар дня) – очереди, опять же, пускают всего по несколько человек.

Наконец, нашла ту, где спокойно. Выясняется: корвалола нет. Раскупили. Раскупили корвалдин и другие «успокаивающие» еще с утра. Мне предложили зайти завтра во второй половине дня («ждем поставку»), отметив по ходу, что «такого еще не было».

Такого еще не было. Объявления на «правильных» домах, где находятся ближайшие бомбоубежища… Пес, ожидающий хозяина, который сейчас выйдет с большим запасом продуктов… Женщина нервно прикрепляет на закрытой двери объявление, что «в связи с военным положением ломбард не работает»…

И да, с дома Либмана уже сняли леса с обеих сторон. Красиво!..

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