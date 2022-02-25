Военное положение в Одессе, день второй: о хлебе и других продуктах (фото)

Первое и основное: хлеб и другие продукты в одесских магазинах – супермаркетах, минимаркетах и просто небольших продуктовых – есть! Равно как и другие продукты. Имеются ли пустые полки в тех магазинных «уголках», где мы привыкли брать хлеб и хлебобулочные изделия? Есть. Изучаем ситуацию.

С хлебом – как где: где полки привычно ломятся, привлекая ассортиментом, где – пустовато. Почему так? В двух магазинах спрашивала об этом у администраторов, еще в двух – у кассиров.

– С поставками хлеба – почти без изменений. Правда, сегодня два поставщика наш заказ не выполнили, зато другие хлеб привезли в срок. А то, что полки пустоватые, то, знаете, когда некоторые решают брать сразу по пять и больше буханок, то что тут поделаешь?.. Мы ведь не ограничиваем людей: сколько им сегодня надо, то и берут, – вот, по сути, исчерпывающий ответ на сегодня от сотрудников магазина.

Не успела я, к примеру, сфотографировать в магазине «залысины» на тех местах, где хлеба (самого разного!) обычно было «завались», как на выходе увидела картину: подъехала машина, грузчики стали сгружать хлеб.

В хлебных «подорожных» будочках (одна из них находится на Торговой), в которых мы побывали, хлеб и хлебобулочные изделия – в обычном ассортиментном изобилии.

Что касается других продуктов, то на сегодняшний день, как рассказали мне в одном из мини-маркетов, «вчерашний ажиотаж спал».

– Ну вот вчера, к примеру, у нас курятину раскупали. Сегодня утром новую привезли – никаких очередей, как видите. Еще увеличился спрос на консервы и крупы, но ажиотажем я бы это не назвала, – рассказали мне в другом мини-маркете.

И да, ни в одной торговой точке (в основном, это центр города) я сегодня очередей не увидела.

Кроме того, корреспонденты «Одесской жизни» поинтересовались ситуацией с хлебом и прочими продуктами в супермаркетах «Сильпо», «ТаврияВ» и «Копейка» и в ларьке возле Нового рынка. Так, выяснилось, что в «Таврии» на Говорова «напряженка» с мукой, консервами и некоторыми крупами, с хлебом – тоже, но его периодически подвозят; при этом в булочной, где хлеб пекут сами, говорят, что «хлеб есть и будет»; в «Копейке» на Сегедской с ассортиментом в принципе все нормально, ну разве что муку «размели»; в «Сильпо» на 1-й станции Люстдорфской дороги разбирают в основном «социальные» сорта, а дорогие в продаже есть. В целом картина такова:

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Фото автора и других корреспондентов «Одесской жизни»

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