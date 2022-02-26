Военное положение в Одессе, день третий: как работает Новый базар (фото)

Старейший Новый базар города в эти сурово-тревожные дни работает в обычном режиме. Правда, имеются и свои «приметы дня».

Итак, суббота. Самый базарный день. Честно говоря, отправляясь на Новый базар, я опасалась увидеть две вещи: что «торговые точки в основном закрыты», или что «метут все».

Ничуть не бывало. Новый базар себе торгует, количество покупателей, как и обычно, довольно умеренное. Никто ничего не «метет». Люди делают обычные покупки – что на территории рынка, что в мясо-молочном корпусе.

Никаких перебоев с продуктами, к счастью, я не увидела.

Есть особенности: гораздо чаще, чем обычно, люди держат в руках свои мобильники. На всякий случай, для немедленной связи с родными. Люди стали заметно напряженнее и как-то показательно более вежливы друг к другу.

Чаще стали брать на рынок четвероногих: если уж вышел за продуктами, бытовой химией или средствами гигиены, то заодно и песика по дороге выгулять, чтобы не выходить лишний раз.

Новый базар всегда был местом «для немного прогуляться и поговорить». Даже в период строгого «коронного» карантина. Сейчас этот момент исчез как-то сам собой, ну разве что кто-то знакомых на рынке встречает. Тема бесед в таких случаях вполне понятна и сама беседа длится недолго…

Как я сегодня узнала, торговые точки на рынке теперь закрываются немного раньше обычного.

И да, люди стали очень нервно реагировать на камеру фотоаппарата. Снимала мобильником и старалась это делать издали…

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