Военное положение в Одессе, день пятый: продукты, аптеки и «как там Новый базар»? (фото)

Последний день зимы в Одессе… Ветрено, солнце то появляется, то прячется. Людей на улицах в центре города мало…

Что с продуктами?

Вчера не работал Новый рынок, эта новость разлетелась по округе. Сообщаю: сегодня Новый рынок работает в своем самом обычном режиме. Опять же отмечаю, что никто продукты не «метет», «картинка» в этом смысле совершенно не изменилась с позавчерашнего дня.

В нескольких мини-маркетах, которые я обошла, с продуктами все, в общем, нормально. При мне привезли свежий хлеб и молочные продукты. Есть ли в чем-то напряг? Есть. Кассир рассказала, что стали чаще и больше разбирать консервы и концентраты.

Аптечный вопрос

Я обошла аптеки на улицах Конной, Садовой, Пастера. Ситуация с аптеками все такая же – одни закрыты, другие открыты. Получается что-то вроде «пятьдесят на пятьдесят». У открытых (к примеру, аптека Гаевского на Садовой) – небольшие очереди.

Открытая аптека вовсе не означает, что вы там сможете купить, к примеру, те самые популярные на сегодняшний день «успокоительные» и спазмалгон.

И вот тут получается по принципу: проблема решаема, если ее и в самом деле решают.

В аптеке сети «Бажаємо здоров`я» на улице Пастера, 31 я приятно поразилась. Аптека работает, очередь небольшая, обслуживают покупателей два человека – четко, быстро. И спазмалгон в наличии есть, и тот же корвалдин. Вот только купить эти препараты в большом количестве вам не удастся.

– Такое впечатление создается, что люди хотят скупить все и сразу. Это желание понятно, у всех сейчас нервы, но надо же и о других подумать, – рассказали мне в аптеке.

На мой вопрос о причине закрытых аптек в городе мне ответили, что «так сработал человеческий фактор», а заодно заверили, что все аптеки этой сети по городу работают.

Уличные зарисовки

Улицы малолюдны. Горсад открыт. Вход в Летний театр закрыт. Людей немного и на Дерибасовской, и в том же Горсаду, и на Соборке, и на бульваре Жванецкого. В основном люди сейчас выходят строго по делу, впрочем, некоторые присаживаются и на скамейки.

Если еще позавчера я обратила внимание, что в том же «тихом центре» позакрывались все «подорожные» будочки с кофе, то сегодня увидела, что некоторых из них открылись.

– Сидеть дома нет сил, мне там тревожней, вот и вышла на работу. Думала, что покупателей совсем не будет. А получилось как раз не так: многие подходят и покупают кофе и чай, – рассказывает девушка-бариста.

Транспорт следует в обычном режиме. Это касается и маршруток, и троллейбусов, и трамваев.

Знакомые рассказывали, что «позакрывались магазины сети «Ева» (бытовая химия). Вероятно, тут такая же ситуация, как и с аптеками: магазин «Ева» напротив Нового рынка работает.

А вот Пассаж закрыт, как, впрочем, и многие магазины с «неедой»…

Сегодня – пятый день военного положения в Одессе. Последний день зимы. Завтра – весна.

И неправда, что на улицах Одессы сейчас нечему улыбнуться. Рядом с Новым базаром растет большая елка, которую всегда украшают к Новому году. Стоит себе украшенная и по сей день…

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