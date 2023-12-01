ВИЧ не приговор: что нужно знать о болезни, чтобы защитить свою жизнь?

1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, «Одесская жизнь» поговорила с сотрудниками фонда АнтиСПИД США в Украине (AHF Ukraine) о том, что такое ВИЧ и СПИД, а также о профилактике и лечении вируса иммунодефицита человека.

В чем разница между ВИЧ и СПИД?

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита человека – это последняя, самая тяжелая стадия развития вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), которая появляется примерно через 10-12 лет после заражения. В это время иммунитет теряет любую способность сопротивляться заболеваниям, из-за чего даже банальная простуда может стать причиной смерти. СПИДом болеют только те люди, которые не начали заранее лечиться от ВИЧ-инфекции.

Теория заговора: ВИЧ не существует?

Сторонники теорий заговора утверждают, что ВИЧ – это вымысел Запада для того, чтобы зарабатывать деньги. Возможно, такие слухи появились из-за того, что ВИЧ долгое время никак себя не проявляет. Однако, если с инфекцией не бороться, можно получить ужасные осложнения. Часть из них называют оппортунистическими инфекциями – это заболевания, которые протекают нетипично: их возбудители не способны стать причиной болезнь здорового человека с неослабленным иммунитетом.

Что такое оппортунистические заболевания?

К оппортунистическим заболеваниям в том числе относятся:

— туберкулез;

— пневмоцистная пневмония;

— саркома Капоши;

– токсоплазмоз.

«Здоровые люди с нормальным иммунитетом не болеют пневмоцистной пневмонией, потому что это грибковое поражение легких. ВИЧ-инфицированные – напротив, у них эта болезнь протыкается как ковид, и они умирают в муках от удушья, если не принимают антиретровирусную терапию. На моей практике был пациент, у которого на фоне ВИЧ появилась саркома Капоша. Обычно это злокачественные пятна на ногах у пожилых людей, но у ВИЧ-инфицированных они появляются где угодно по телу и превращаются в рак. У этого пациента саркома Капоши была на нёбе и, к сожалению, это привело к смерти», – рассказывает директор клиники Test&Treat от AHF Ukraine Оксана Терещенко. Женщина начала работать с ВИЧ-больными еще в 2004 году.

Можно ли заразиться ВИЧ в общественном месте?

Существует три основных пути передачи ВИЧ-инфекции:

Вертикальный: от матери к ребенку через грудное молоко. Половой: при незащищенном половом акте; Инъекционный: при использовании нестерильного шприца.

ВИЧ-инфекция хорошо себя чувствует только в жидкости – крови, эякуляте или вагинальных выделениях, а вот слюна к этому перечню не относится.

Для того чтобы произошло заражение, должны одновременно сработать три фактора:

— наличие вируса в достаточной концентрации;

— «открытые ворота» организма (например, рана с кровью, слизистая половых органов или глаза);

— физический процесс.

Поэтому заразиться ВИЧ в общественном транспорте или туалете кафе невозможно.

«Если мы представляем туалет в общественном месте, человеку нужно с открытой раной сесть на унитаз, залитый кровью, да еще потереться об него. То есть, это такая фантастическая ситуация», – уверяет Оксана Терещенко.

Сейчас инфекция чаще всего передается именно через незащищенный половой акт. А вот походы к стоматологу, маникюрщице или в тату-салон менее опасны, хотя этот риск на 100% никто не исключает.

ВИЧ – заболевание маргиналов?

Представление, что ВИЧ-инфекцией могут заразиться только наркоманы или представители «древнейшей профессии» – пережиток советских времен. Эта инфекция может быть найдена у человека любого социального статуса, благосостояния и даже возраста.

«Самому старшему пациенту нашей клиники – 86 лет. Он обратился к нам, понимая, что плохо себя чувствует, и рассказал, что это началось несколько лет назад, когда у него были половые отношения с молодыми женщинами. Поэтому ни по возрасту, ни по виду никогда нельзя сказать, есть ли у человека ВИЧ», – говорит директор клиники Test&Treat от AHF Ukraine Оксана Терещенко.

«Бюрократически ключевыми группами риска считаются работники коммерческого секса, люди, употребляющие инъекционные наркотики, и мужчины, имеющие секс с мужчинами. Но ВИЧ давно вышел за рамки ключевых групп. Чаще всего путем передачи инфекции является половой путь, поэтому все люди, ведущие половую жизнь, должны проверяться», – отмечает администратор Wellness center Odesa от AHF Ukraine Андрей Хаецкий.

Можно ли вылечить ВИЧ?

ВИЧ считается хронической болезнью и окончательно избавиться от инфекции невозможно, однако, сейчас существует антиретровирусная терапия (АРВ), которая позволяет снизить вирусную нагрузку до минимума, тем самым защитив от ВИЧ и больного, и его окружение.

Благодаря АРВ-терапии вирус в организме больного перестает размножаться, из-за чего повышается иммунитет, который борется с другими болезнями. Поэтому люди, которые постоянно принимают АРВ-препараты – безопасны для социума и не могут никого инфицировать, а ВИЧ-положительные женщины, при условии лечения, рожают здоровых детей.

Поэтому ВИЧ – это не приговор.

Лечение от ВИЧ имеет тяжелые последствия?

По словам Оксаны Терещенко, времена, когда больным нужно было принимать по 10-15 таблеток одновременно – прошли. Сейчас существуют эффективные протоколы антиретровирусной терапии, по которым ВИЧ-положительный человек принимает только одну таблетку в день независимо от приема пищи.

«Основное лекарство имеет очень незначительные побочные эффекты. Это может быть легкая головная боль в течение нескольких дней, например. Эти препараты можно принимать вместе с антибиотиками, обезболивающими, антидепрессантами и т.д. Сейчас это уже совершенная терапия, если сравнивать ее с протоколами, которые были 20 лет назад», – отмечает директор клиники Test&Treat от AHF Ukraine.

ВИЧ-положительным людям подбирают необходимую схему лечения и выдают лекарства сразу на долгий срок (от 3 месяцев до полугода), поэтому больным не обязательно появляться в медицинском учреждении часто. Лечение ВИЧ в Украине должно предоставляться совершенно бесплатно благодаря поддержке государства и международных организаций. Но недавно Одесский горсовет не получил деньги на целевую программу противодействия ВИЧ на 2024-2026 годы. Однако в клинике Test&Treat лечение до сих пор бесплатно, потому что финансируется американской организацией АнтиСПИД США (AHF).

Верно ли, что люди с ВИЧ живут недолго?

По статистике, люди с ВИЧ, которые постоянно получат АРВ-терапию, живут в среднем 78 лет, то есть не меньше, чем люди, у которых нет этого заболевания. Но без должного лечения жизнь больного действительно сокращается.

Можно ли защититься от заражения ВИЧ?

Существует несколько способов защитить себя и свое окружение от ВИЧ:

— быстрое тестирование;

— защищенный половой акт;

— доконтактная профилактика;

— постконтактная профилактика.

Как проводится быстрое тестирование на ВИЧ?

В Wellness center Odesa тест бесплатно делают за 15 минут. Кроме наличия или отсутствия антител к ВИЧ, тест также показывает результаты сифилиса и гепатитов В и С. Процедура проводится в конфиденциальной обстановке, частные данные клиентов не разглашаются.

«Этот тест скрининговый и не ставит диагноз. Если он положителен, человеку предлагают прийти на прием в клинику Test&Treat для прохождения дополнительных анализов. Но этот тест достаточно точен, его погрешность менее 0,3%», – говорит сотрудник Wellness center Odesa Евгений Переверза.

Следует отметить, что вирус иммунодефицита может проявиться в организме не сразу, а даже спустя полгода после незащищенного контакта с ВИЧ-положительным человеком. Поэтому, если у вас был реальный риск заразиться, сотрудники Wellness center Odesa советуют проходить тест четыре раза: сразу после рискованного контакта, через месяц, через три месяца и через полгода.

Но даже если вам кажется, что у вас нет поводов волноваться о заражении, быстрый тест на ВИЧ советуют делать раз в полгода или раз в год.

Что такое доконтактная и постконтактная профилактика ВИЧ?

Даже человек, имеющий незащищенный контакт с нелечащимся ВИЧ-инфицированным, может не заразиться от него. Это возможно, если до контакта человек начинает превентивно принимать АРВ-терапию (схему и продолжительность лечения подбирают под каждого пациента).

К сожалению, бывают случаи, когда незащищенный контакт невозможно предвидеть, если речь идет об изнасиловании, случайном уколе шприцом на улице, разрыве презерватива и т.д. Но и в этих случаях есть возможность защититься от ВИЧ. Для этого в течение 72 часов после рискованного контакта человеку следует начать принимать АРВ-терапию. Лечение длится всего 28 дней. В течение следующих 6 месяцев пациент проходит контрольные тестирования. Если за это время вирус не обнаруживают – человек спасен.

Где сдать быстрые тесты или получить профилактику ВИЧ?

Быстрое тестирование сейчас доступно во многих местах: от кабинета семейного врача до офисов общественных организаций.

Сделать тест также можно в Wellness center Odesa по адресу Большая Арнаутская, 44. По тому же адресу находится и клиника Test&Treat, где можно получить до- и постконтактную профилактику ВИЧ. Все эти услуги предоставляются бесплатно.

Клиника Test & Treat работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, в субботу с 10:00 до 16:00.

Wellness center Odesa работает со вторника по субботу с 9:00 до 17:00.

Любой вопрос можно задать по телефонам: (050) 438-90-07, (048) 706-71-71.