ВІЛ не вирок: що вам треба знати про хворобу, аби захистити своє життя?

1 грудня, у Всесвітній день боротьби зі СНІДом, «Одеське життя» поговорило зі співробітниками фундації АнтиСНІД США в Україні (AHF Ukraine) про те, що таке ВІЛ і СНІД, а також про профілактику та лікування вірусу імунодефіциту людини.

В чому різниця між ВІЛ і СНІД?

СНІД – синдром набутого імунодефіциту людини – це остання, найважча, стадія розвитку вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), яка з’являється приблизно через 10-12 років після зараження. У цей час імунітет практично втрачає будь-яку здатність чинити опір захворюванням, через що навіть банальна простуда може стати причиною смерті. На СНІД хворіють тільки ті люди, які не почали завчасно лікуватися від ВІЛ-інфекції.

Теорія змови: ВІЛ не існує?

Прихильники теорій змови стверджують, що ВІЛ – це вигадка Заходу для того, щоб заробляти гроші. Таке враження у деяких людей могло скластися через те, що ВІЛ довгий час не має жодних проявів, але якщо з інфекцією не боротися, можна отримати жахливі ускладнення. Частину з них називають опортуністичними інфекціями – це захворювання, які протикають нетипово і які спричинюються мікроорганізмами, що не здатні породити хворобу в здорової людини з неослабленим імунітетом.

Що таке опортуністичні захворювання?

До опортуністичних захворювань у тому числі відносяться:

– туберкульоз;

– пневмоцистна пневмонія;

– саркома Капоші;

– токсоплазмоз.

«Здорові люди з нормальним імунітетом не хворіють на пневмоцистну пневмонію, бо це грибкове ураження легень. ВІЛ-інфіковані – навпаки, у них ця хвороба протикає як ковід, й вони вмирають в муках від задухи, якщо не приймають антиретровірусну терапію. На моїй практиці був пацієнт, в якого на тлі ВІЛ з’явилася саркома Капоші. Зазвичай це злоякісні плями на ногах у літніх людей, але у ВІЛ-інфікованих вони з’являються де завгодно й перетворюються на рак. У цього пацієнта саркома Капоші була на піднебінні й, на жаль, це призвело до смерті», – розказує директорка клініки Test&Treat від AHF Ukraine Оксана Терещенко, яка почала працювати з хворими на ВІЛ ще у 2004 році.

Чи можна заразитися ВІЛом у громадському місці?

Існує три основні шляхи передачі ВІЛ-інфекції:

Вертикальний: від матері до дитини через грудне молоко. Статевий: при незахищеному статевому акті. Ін’єкційний: при використанні нестерильного шприца.

ВІЛ-інфекція гарно себе почуває тільки в рідині – крові, еякуляті або вагінальних виділеннях, а от слина до цього переліку не відноситься.

Для того, щоб сталося зараження, повинні одночасно спрацювати три чинники:

– наявність вірусу в достатньої концентрації;

– «відкриті ворота» організму (наприклад, рана з кров’ю, слизова статевих органів чи ока);

– фізичний процес.

Тому заразитися на ВІЛ у громадському транспорті чи туалеті кафе неможливо.

«Якщо ми уявляємо туалет у громадському місці, людині потрібно з відкритою раною сісти на унітаз, залитий кров’ю, та ще й потертися об нього. Тобто це така фантастична ситуація», – запевняє Оксана Терещенко.

Зараз інфекція найчастіше передається статевим шляхом. А от походи до стоматолога, манікюрниці або тату-салону є менш небезпечними, хоч цей ризик на 100% ніхто не виключає.

На ВІЛ хворіють тільки маргінали?

Уявлення, що на ВІЛ можуть захворіти тільки наркомани або представники «найдавнішої професії» – пережиток радянських часів. Ця інфекція може бути знайдена в людини будь-якого соціального статусу, статку та навіть віку.

«Найстарішому пацієнту нашої клініки – 86 років. Він звернувся до нас, розуміючи, що погано себе почуває й розповів, що це почалося декілька років тому, коли в нього були статеві відносини з молодими жінками. Тому ані за віком, ані за виглядом ніколи не можливо сказати, чи є в людини ВІЛ», – каже директорка клініки Test&Treat від AHF Ukraine Оксана Терещенко.

«Бюрократично ключовими групами ризику вважаються робітники комерційного сексу, люди, що вживають ін’єкційні наркотики, та чоловіки, які мають секс із чоловіками. Але ВІЛ давно вийшов за рамки ключових груп. Найчастішим шляхом передачі інфекції є статевий шлях, тому всі люди, які ведуть статеве життя, повинні перевірятися», – зазначає адміністратор Wellness center Odesa від AHF Ukraine Андрій Хаєцький.

Чи можна вилікувати ВІЛ?

ВІЛ вважається хронічною хворобою й остаточно позбутися інфекції неможливо, однак, зараз існує антиретровірусна терапія (АРВ), яка дозволяє знизити вірусне навантаження до мінімуму, тим самим захистивши від ВІЛ і хворого, і його оточення.

Завдяки АРВ-терапії вірус в організмі хворого перестає розмножуватися, через що підвищується імунітет, що дозволяє протистояти іншим хворобам. Тому люди, які постійно приймають АРВ-препарати, – безпечні для соціуму й не можуть нікого інфікувати, а ВІЛ-позитивні жінки за умов лікування народжують здорових дітей.

Тому ВІЛ – це не вирок.

Чи правда, що лікування від ВІЛ має важки наслідки?

За словами Оксани Терещенко, часи, коли хворим потрібно було приймати по 10-15 пігулок одночасно – пройшли. Зараз існують ефективні протоколи АРВ-терапії, за якими ВІЛ-позитивна людина приймає лише одну пігулку на день, незалежно від приймання їжі.

«Основні ліки мають дуже незначні побічні ефекти. Це може бути легкий головний біль протягом декількох днів, на приклад. Ці препарати можна приймати разом з антибіотиками, знеболювальними, антидепресантами тощо. Зараз це вже досконала терапія, якщо порівнювати її із тими протоколами, які були 20 років тому», – зазначає директорка клініки Test&Treat.

ВІЛ-позитивним людям підбирають необхідну схему лікування й незабаром видають ліки одразу на тривалий термін (від 3 місяців до пів року), тому хворим не обов’язково з’являтися у медичному закладі дуже часто. Лікування ВІЛ в Україні повинно надаватися абсолютно безкоштовно завдяки підтримці держави та міжнародних організацій. Але цього року Одеська міськрада не отримала гроші на цільову програму протидії ВІЛ на 2024-2026 роки. Проте у клініці Test&Treat лікування досі безкоштовне, бо фінансується американською організацією АнтиСНІД США (AHF).

Чи правда, що люди з ВІЛ живуть недовго?

За статистикою, люди з ВІЛ, які постійно отримають АРВ-терапію, живуть в середньому 78 років, тобто не менше, ніш люди, в яких немає цього захворювання. Але без належного лікування життя хворої людини дійсно скорочується.

Чи можна захиститися від зараження ВІЛ-інфекцією?

Існує декілька способів захистити себе й своє оточення від ВІЛ:

– швидке тестування;

– захищений половий акт;

– доконтактна профілактика;

– постконтактна профілактика.

Як проводиться швидке тестування на ВІЛ?

У Wellness center Odesa від AHF Ukraine тест займає 15 хвилин і є абсолютно безкоштовним. Окрім наявності або відсутності антитіл до ВІЛу, тест також показує результати стосовно сифілісу й гепатитів B і С. Процедура проводиться у конфіденціальній обстановці, жодні приватні дані клієнтів не розголошуються.

«Цей тест скринінговий і не ставить діагноз. Якщо він позитивний, людина може прийти на прийом у лікарню Test&Treat для проходження додаткових аналізів. Але цей тест достатньо точний, його похибка менше ніж 0,3%», – каже працівник Wellness center Odesa Євген Переверза.

Слід зазначити, що вірус імунодефіциту може проявитися в організмі не одразу, а навіть через пів року після незахищеного контакту з ВІЛ-позитивною людиною. Тому, якщо в людини був реальний ризик заразитися, співробітники Wellness center Odesa радять проходити тест чотири рази: після ризикованого контакту, через місяць, через три місяці й через пів року.

Але навіть якщо вам здається, що у вас немає приводів хвилюватися про зараження, швидкий тест на ВІЛ радять робити раз на пів року або раз на рік.

Що таке доконтактна та постконтактна профілактика ВІЛ?

Навіть та людина, яка має незахищений контакт з ВІЛ-інфікованим, що не лікується, може не заразитися від нього. Це можливо, якщо до самого контакту людина починає превентивно приймати АРВ-терапію (схему та термін лікування підбирають під окремого пацієнта).

На жаль, бувають випадки, коли незахищений контакт неможливо перебачити, якщо мова йде про зґвалтування, випадковий укол голкою від шприца на вулиці, розрив презервативу тощо. Але й в цих випадках є можливість захиститися від ВІЛ. Для цього протягом 72 годин після ризикованого контакту людині потрібно почати приймати АРВ-терапію. Лікування триває всього 28 днів. Ще упродовж пів року проходять контрольні швидкі тестування. Якщо за цей час вірус не находять – людина врятована.

Де зробити швидке тестування або отримати профілактику ВІЛ?

Швидке тестування зараз доступно в багатьох місцях: від кабінету сімейного лікаря до офісів громадських організацій. Зробити тест також можна у Wellness center Odesa за адресою Велика Арнаутська, 44. За тією ж адресою знаходиться й клініка Test&Treat, де можна отримати до- та постконтактну профілактику ВІЛ. Всі ці послуги надаються безкоштовно.

Клініка «Test & Treat» працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00, в суботу з 10:00 до 16:00.

«Wellness center Odesa» працює з вівторка по суботу з 9:00 до 17:00.

Будь-яке запитання можна поставити за телефонами: (050) 438-90-07, (048) 706-71-71.