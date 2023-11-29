Бесплатного лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатитов в Одессе не будет

Городская целевая программа противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, туберкулезу, гепатитам и наркомании не получила финансирования на 2024-2026 годы.

Во время сессии горсовета 29 ноября депутаты провалили финансирование программы по борьбе с гепатитами и СПИД.

Кроме того в проекте была запланирована закупка УЗИ-аппарата для ранней диагностики заболеваний печени в гепатоцентр Одессы. На это решение также не хватило голосов.

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Депутат от «Доверяй делам» Ирина Куценко попыталась объяснить коллегам важность программы «Ускоренный ответ Одесса».

«Именно благодаря этой программе идет снабжение военных антиретровирусными препаратами, проводится тестирование на СПИД для мобилизированных. Только по приблизительным подсчетам у нас более 20 тысяч людей с ВИЧ, из них 17 тысяч знают свой статус, а 11 тысяч проходят лечение. Сегодня ВИЧ стареет, все больше случаев выявления у людей 60-70 лет, а это значит, что они просто не знают о своем статусе. И все это перестать финансировать?», — возмутилась Ирина Куценко.

В свою очередь глава горздрава Левон Никогосян рассказал, что из-за отсутствия аппарат УЗИ для диагностики больных с подозрениями на цирроз и фиброз направляют в Киев.

«Если мы откажем в финансировании, то с января наш гепатоцентр не сможет бесплатно выдавать лекарства от гепатита, мы не сможем закупить стационарный аппарат УЗИ с эластографией», — отметил Левон Никогосян.

Отметим, одесситы, которые страдают ВИЧ, СПИД и туберкулезом получали лекарства бесплатно за счет городского бюджета. Финансирование выделялось по муниципальной программе «Ускоренный ответ Одесса» (Fast-Track Odesa). Традиционно голосования по программе проходят со скрипом, а на сей раз и вовсе провалено — не хватило несколько голосов.