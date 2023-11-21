Где в Одессе и области можно сделать тест на ВИЧ

Сделать быстрый тест, выделив всего 15 минут своего времени, и получить послетестовую консультацию можно в лечебных учреждениях, в которых внедряется проект HealthLink «Ускорение усилий по противодействию ВИЧ/СПИДу в Украине».

В рамках проекта тест на ВИЧ можно сделать в таких лечебных учреждениях Одессы:

Одесский областной центр социально значимых болезней (Сайт АРТ №2 на территории Одесской областной клинической больницы): ул. Ак. Заболотного, 26/32.

Одесский областной центр социально значимых болезней (Сайт АРТ №4, туберкулезное отделение): ул. Леонтовича, 9/11;

Читайте также: Как узнать, что вы на грани выгорания: названы 7 признаков

Также тестирование можно пройти в больницах Одесской области:

Раздельнянская центральная районная больница: г. Раздельная, ул. Европейская, 1.

Подольская городская больница: г. Подольск, просп. Победы, 23.

Лиманская центральная районная больница: пгт Доброслав, ул. Грубника, 27.

Неделя тестирования на ВИЧ — повод акцентировать внимание на проблеме ВИЧ и привлечь как можно больше людей к тестированию. Благодаря реализации в Одесском регионе такого проекта как HealthLink, услуги тестирования стали более доступными и качественными. Наша организация реализует проект в регионе уже более 5 лет. Пункты тестирования работают постоянно. Наши социальные работники всегда готовы пройти тест и предоставить консультацию, —

рассказала председатель правления общественной организации «Альтернатива» Стелла Сусленко.