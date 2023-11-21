Где в Одессе и области можно сделать тест на ВИЧ

В Одессе, как и во многих городах Украины, стартовала Европейская неделя тестирования на ВИЧ.
Сделать быстрый тест, выделив всего 15 минут своего времени, и получить послетестовую консультацию можно в лечебных учреждениях, в которых внедряется проект HealthLink «Ускорение усилий по противодействию ВИЧ/СПИДу в Украине».
В рамках проекта тест на ВИЧ можно сделать в таких лечебных учреждениях Одессы:
- Одесский областной центр социально значимых болезней (Сайт АРТ №2 на территории Одесской областной клинической больницы): ул. Ак. Заболотного, 26/32.
- Одесский областной центр социально значимых болезней (Сайт АРТ №4, туберкулезное отделение): ул. Леонтовича, 9/11;
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Также тестирование можно пройти в больницах Одесской области:
- Раздельнянская центральная районная больница: г. Раздельная, ул. Европейская, 1.
- Подольская городская больница: г. Подольск, просп. Победы, 23.
- Лиманская центральная районная больница: пгт Доброслав, ул. Грубника, 27.
Неделя тестирования на ВИЧ — повод акцентировать внимание на проблеме ВИЧ и привлечь как можно больше людей к тестированию. Благодаря реализации в Одесском регионе такого проекта как HealthLink, услуги тестирования стали более доступными и качественными. Наша организация реализует проект в регионе уже более 5 лет.
Пункты тестирования работают постоянно. Наши социальные работники всегда готовы пройти тест и предоставить консультацию, —
рассказала председатель правления общественной организации «Альтернатива» Стелла Сусленко.