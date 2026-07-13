Ключевые моменты:

К 2027 году в Одессе планируется создать современное мемориальное пространство в честь Леся Курбаса.

Его обустроят на Французском бульваре возле Одесской киностудии, где раньше стоял памятник Владимиру Высоцкому.

Проект является частью переосмысления городского пространства и отказ от русских и советских символов.

Мемориал будет иметь современный формат: скульптуру с эффектом движения, световые и звуковые установки, интерактивные цифровые элементы.

Реализовать проект планируется без бюджетных средств — при поддержке меценатов, бизнеса и неравнодушных одесситов.

Что планируют построить у киностудии

Уже к 2027 году в Одессе планируется обустроить современное мемориальное пространство, посвященное выдающемуся украинскому режиссеру и реформатору театра Лесю Курбасу.

Новый памятник должен быть создан на Французском бульваре, недалеко от Одесской киностудии, где в свое время работал художник.

По словам депутатки Ольги Квасницкой, проект является частью процесса переосмысления городского пространства и отказа от российских и советских символов. Именно на этой локации ранее был демонтирован памятник Владимиру Высоцкому.

Депутатка подчеркнула, что городское пространство формирует мировоззрение жителей, поэтому важно наполнять Одессу именами украинских деятелей культуры, которые внесли весомый вклад в развитие страны.

К слову, в отличие от традиционного памятника новый мемориал будет иметь современный формат. Авторы концепции считают, что фигуру Курбаса, который был новатором в театре и кинематографе, следует почтить нестандартным решением.

В целом, проект предусматривает создание камерной скульптуры с эффектом движения и полета, использование световых и звуковых инсталляций, а также интерактивных цифровых элементов.

Что же касается финансирования, то создание мемориального пространства планируется без бюджетных средств. Реализацию проекта хотят обеспечить благодаря поддержке меценатов, бизнеса и неравнодушных одесситов.

Инициативу уже поддержали руководство Одесской киностудии, Одесская областная военная администрация и городской департамент культуры. В настоящее время идет формирование команды архитекторов и скульпторов из Киева, Харькова, Львова и Одессы.

Что известно о Лесе Курбасе

Лесь Курбас получил образование в Вене и Львове, владел несколькими иностранными языками и стал одним из создателей украинского современного театра. Он основал киевский «Молодой театр», а позже – харьковский театр «Березиль», ставшие выдающимися явлениями украинской культуры.

Писатель Валерий Пузик отметил, что Лесь Курбас работал не только в театре, но и на тогдашней Одесской кинофабрике. Он повлиял на первые работы Александра Довженко в кино, в частности, при создании комедии «Ягодки любви», а также консультировал режиссера Георгия Тасина во время съемок фильмов «Ливень» и «Джим и Хиггинс».

Кроме того, режиссер трижды привозил в Одессу труппу театра «Березиль». Актеры репетировали прямо на морском побережье, а их представления становились знаковыми культурными событиями города.

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