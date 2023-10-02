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37 одесских улиц получат новые названия: площадь Льва Толстого под вопросом (список)

37 одесских улиц получат новые названия: площадь Льва Толстого под вопросом (список)

В Одессе завершилось очередное общественное обсуждение переименования топонимов. Горожане одобрили новые названия 37 улиц и переулков, но не согласились с предлагаемым названием площади Льва Толстого.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Общественное обсуждение проводилось со 2 сентября по 1 октября на портале «Социально активный гражданин». На голосование вынесли переименование 19 объектов в Пересыпском районе, 13 в Киевском районе, 5 в Приморском и 2 в Хаджибейском.

Список улиц и названия, получившие больше голосов «за»:

  • Авдєєва-Чорноморського улица → Одеської громади
  • Академіка Вавілова улица → Сергія Єфремова
  • Академіка Вільямса проулок → Карпенка-Карого
  • Гаршина улица → Давида Бурлюка
  • Гаршина проулок → Соні Делоне
  • Глазунова улица → Ніковського
  • Дмитрія Донського улица → Дмитріївська
  • Дмитрія Донського  проулок → Лазурського
  • Новгородська улица → Жука вулиця
  • Новгородський проулок → Дворникова
  • Петрашевського улица → Леся Курбаса
  • Тимірязєва улица → Айвазовського
  • Шолохова проулок → Волокидіна
  • Суворовська 1 улица → Петра Біциллі
  • Суворовська 2 улица → Бардаха в
  • Суворовська 3 улица  → Миколи Пильчикова
  • Суворовська 4-та улица → Йосипа Фішера
  • Суворовська 5-та улица → Цесевича
  • Суворовська 6-та улица → Баринштейна
  • Суворовська 7-ма улица → Євгена Крамаренка
  • Суворовська 8-ма улица → Володимира Антоновича
  • Суворовська 9-та улица → Лазурського
  • Суворовська 10-та улица → Олександра Богомольця
  • Суворовська 11-та улица→ Яна Длугоша
  • Суворовська 12-та улица → Юрія Кондратюка
  • Суворовська 13-та улица → Миколи Костомарова
  • Суворовська 14-та улица → Марка Крейна
  • Суворовська 15-та улица → Скліфосовського
  • Державіна улица → Глаубермана
  • Крилова улица  → Крашевського
  • Орловська улица→ Орловська
  • Восьмого березня узвіз → Віктора Скаржинського
  • Леваневського тупик → Толвінського провулок
  • Маріїнська улица→ Омеляновича-Павленка вулиця
  • Олександра Матросова проулок → Валерія Лобановського
  • Віри Фігнер улица→ Буковецького
  • Кибальчича улица → Луїджі Іоріні.

Два объекта в Приморском районе не одобрены одесситами:

  • Против переименования площади Льва Толстого на площадь Менделе Мойхер-Сфорима проголосовали 201человек, за- 158;
  • Против переименования Черепановых 2-й переулок на Резервный переулок проголосовало 111 горожан, за — 105.

Окончательное решение по переименованию примут депутаты на одной из сессий городского совета.

Деколонизация и декоммунизация в Одессе

Как сообщала «Одесская жизнь», в апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «деколонизации» топонимии. В свете российской военной агрессии Украина начала избавляться от колониального влияния и устраняет последствия колониализма. 

По закону теперь запрещает географические названия, связанные с Россией. Причем запрещаются не только новые наименования, но и предписывается изменить старые. Топонимическая комиссия, работающая при Одесском городском совете, насчитала около четырехсот таких названий, которые необходимо изменить. Большинство из них – это названия в честь российских городов, сел, поселков. Часть относится к событиям, праздникам или деятелям.

Также в Одессе продолжается процесс декоммунизации, который предусматривает демонтаж памятников  коммунистического прошлого, а также символов имперского прошлого россии. В городе уже демонтировали и перенесли в музеи памятники Екатерине II и Суворову, писателям Льву Толстому и Максиму Горькому,  несколько памятников Ленину. Такая же участь ожидает памятники Пушкину, князю Воронцову и другим российским деятелям.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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