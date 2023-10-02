37 одесских улиц получат новые названия: площадь Льва Толстого под вопросом (список)

В Одессе завершилось очередное общественное обсуждение переименования топонимов. Горожане одобрили новые названия 37 улиц и переулков, но не согласились с предлагаемым названием площади Льва Толстого.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Общественное обсуждение проводилось со 2 сентября по 1 октября на портале «Социально активный гражданин». На голосование вынесли переименование 19 объектов в Пересыпском районе, 13 в Киевском районе, 5 в Приморском и 2 в Хаджибейском.

Список улиц и названия, получившие больше голосов «за»:

Авдєєва-Чорноморського улица → Одеської громади

Академіка Вавілова улица → Сергія Єфремова

Академіка Вільямса проулок → Карпенка-Карого

Гаршина улица → Давида Бурлюка

Гаршина проулок → Соні Делоне

Глазунова улица → Ніковського

Дмитрія Донського улица → Дмитріївська

Дмитрія Донського проулок → Лазурського

Новгородська улица → Жука вулиця

Новгородський проулок → Дворникова

Петрашевського улица → Леся Курбаса

Тимірязєва улица → Айвазовського

Шолохова проулок → Волокидіна

Суворовська 1 улица → Петра Біциллі

Суворовська 2 улица → Бардаха в

Суворовська 3 улица → Миколи Пильчикова

Суворовська 4-та улица → Йосипа Фішера

Суворовська 5-та улица → Цесевича

Суворовська 6-та улица → Баринштейна

Суворовська 7-ма улица → Євгена Крамаренка

Суворовська 8-ма улица → Володимира Антоновича

Суворовська 9-та улица → Лазурського

Суворовська 10-та улица → Олександра Богомольця

Суворовська 11-та улица→ Яна Длугоша

Суворовська 12-та улица → Юрія Кондратюка

Суворовська 13-та улица → Миколи Костомарова

Суворовська 14-та улица → Марка Крейна

Суворовська 15-та улица → Скліфосовського

Державіна улица → Глаубермана

Крилова улица → Крашевського

Орловська улица→ Орловська

Восьмого березня узвіз → Віктора Скаржинського

Леваневського тупик → Толвінського провулок

Маріїнська улица→ Омеляновича-Павленка вулиця

Олександра Матросова проулок → Валерія Лобановського

Віри Фігнер улица→ Буковецького

Кибальчича улица → Луїджі Іоріні.

Два объекта в Приморском районе не одобрены одесситами:

Против переименования площади Льва Толстого на площадь Менделе Мойхер-Сфорима проголосовали 201человек, за- 158;

Против переименования Черепановых 2-й переулок на Резервный переулок проголосовало 111 горожан, за — 105.

Окончательное решение по переименованию примут депутаты на одной из сессий городского совета.

Деколонизация и декоммунизация в Одессе

Как сообщала «Одесская жизнь», в апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «деколонизации» топонимии. В свете российской военной агрессии Украина начала избавляться от колониального влияния и устраняет последствия колониализма.

По закону теперь запрещает географические названия, связанные с Россией. Причем запрещаются не только новые наименования, но и предписывается изменить старые. Топонимическая комиссия, работающая при Одесском городском совете, насчитала около четырехсот таких названий, которые необходимо изменить. Большинство из них – это названия в честь российских городов, сел, поселков. Часть относится к событиям, праздникам или деятелям.

Также в Одессе продолжается процесс декоммунизации, который предусматривает демонтаж памятников коммунистического прошлого, а также символов имперского прошлого россии. В городе уже демонтировали и перенесли в музеи памятники Екатерине II и Суворову, писателям Льву Толстому и Максиму Горькому, несколько памятников Ленину. Такая же участь ожидает памятники Пушкину, князю Воронцову и другим российским деятелям.