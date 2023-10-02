37 одесских улиц получат новые названия: площадь Льва Толстого под вопросом (список)

В Одессе завершилось очередное общественное обсуждение переименования топонимов. Горожане одобрили новые названия 37 улиц и переулков, но не согласились с предлагаемым названием площади Льва Толстого.
Об этом сообщили в Одесском горсовете.
Общественное обсуждение проводилось со 2 сентября по 1 октября на портале «Социально активный гражданин». На голосование вынесли переименование 19 объектов в Пересыпском районе, 13 в Киевском районе, 5 в Приморском и 2 в Хаджибейском.
Список улиц и названия, получившие больше голосов «за»:
- Авдєєва-Чорноморського улица → Одеської громади
- Академіка Вавілова улица → Сергія Єфремова
- Академіка Вільямса проулок → Карпенка-Карого
- Гаршина улица → Давида Бурлюка
- Гаршина проулок → Соні Делоне
- Глазунова улица → Ніковського
- Дмитрія Донського улица → Дмитріївська
- Дмитрія Донського проулок → Лазурського
- Новгородська улица → Жука вулиця
- Новгородський проулок → Дворникова
- Петрашевського улица → Леся Курбаса
- Тимірязєва улица → Айвазовського
- Шолохова проулок → Волокидіна
- Суворовська 1 улица → Петра Біциллі
- Суворовська 2 улица → Бардаха в
- Суворовська 3 улица → Миколи Пильчикова
- Суворовська 4-та улица → Йосипа Фішера
- Суворовська 5-та улица → Цесевича
- Суворовська 6-та улица → Баринштейна
- Суворовська 7-ма улица → Євгена Крамаренка
- Суворовська 8-ма улица → Володимира Антоновича
- Суворовська 9-та улица → Лазурського
- Суворовська 10-та улица → Олександра Богомольця
- Суворовська 11-та улица→ Яна Длугоша
- Суворовська 12-та улица → Юрія Кондратюка
- Суворовська 13-та улица → Миколи Костомарова
- Суворовська 14-та улица → Марка Крейна
- Суворовська 15-та улица → Скліфосовського
- Державіна улица → Глаубермана
- Крилова улица → Крашевського
- Орловська улица→ Орловська
- Восьмого березня узвіз → Віктора Скаржинського
- Леваневського тупик → Толвінського провулок
- Маріїнська улица→ Омеляновича-Павленка вулиця
- Олександра Матросова проулок → Валерія Лобановського
- Віри Фігнер улица→ Буковецького
- Кибальчича улица → Луїджі Іоріні.
Два объекта в Приморском районе не одобрены одесситами:
- Против переименования площади Льва Толстого на площадь Менделе Мойхер-Сфорима проголосовали 201человек, за- 158;
- Против переименования Черепановых 2-й переулок на Резервный переулок проголосовало 111 горожан, за — 105.
Окончательное решение по переименованию примут депутаты на одной из сессий городского совета.
Деколонизация и декоммунизация в Одессе
Как сообщала «Одесская жизнь», в апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «деколонизации» топонимии. В свете российской военной агрессии Украина начала избавляться от колониального влияния и устраняет последствия колониализма.
По закону теперь запрещает географические названия, связанные с Россией. Причем запрещаются не только новые наименования, но и предписывается изменить старые. Топонимическая комиссия, работающая при Одесском городском совете, насчитала около четырехсот таких названий, которые необходимо изменить. Большинство из них – это названия в честь российских городов, сел, поселков. Часть относится к событиям, праздникам или деятелям.
Также в Одессе продолжается процесс декоммунизации, который предусматривает демонтаж памятников коммунистического прошлого, а также символов имперского прошлого россии. В городе уже демонтировали и перенесли в музеи памятники Екатерине II и Суворову, писателям Льву Толстому и Максиму Горькому, несколько памятников Ленину. Такая же участь ожидает памятники Пушкину, князю Воронцову и другим российским деятелям.