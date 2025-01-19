Прошлись по улицам Одессы: если какое-то заведение и решило прощаться с зимними праздниками, то это пока очень редкое явление… Глаза словно сами ищут позитив – яркий, праздничный…

Позитива в виде зимних украшений много. Хотя увидели, как где-то уже прощаются с рождественско-новогодними украшениями. Пожалуй, совсем скоро, хотя зима, как услышала, «свое возьмет», украшения сменятся весенними.

Но этого момента еще нужно ждать… Главная елка все еще манит к себе и детей, и взрослых, ее все еще фотографируют, возле нее (здесь небольшая ярмарка) все еще собираются, даже назначают свидания. А потом обычно идут в Пассаж: там праздник ощущается чуть ли не на каждом шагу.

Елка в Летнем театре одесского Городского сада – тоже с украшениями. И витрины во многих местах выглядят так, как будто все праздничное только начинается.

Да нет, не начинается. С Нового года уже прошло почти две декады января… А Святого Николая, который «поселился» на Дерибасовской, люди все еще спрашивают: «Елку пока не собираются убирать?.. Хоть бы еще неделю-другую простояла…».

Как только вечереет – город становится загадочно-сказочным… Скоро все изменится.

Так что за хорошим настроением, за детскими воспоминаниями – на одесские улицы! Вы же только присмотритесь, какая красота!..

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Держимся!

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