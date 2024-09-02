В Летний театр одесского Городского сада заглянула Летосень (фоторепортаж)

Вот так – от работы к работе – проходите вы (вход свободный), и, пожалуй, ваше настроение, ваши ощущения вы увидите то ли на холсте, то ли на других представленных работах.

Все они – перед вами. Их много. Они очень разные, они ваши, если вы почувствовали в себе отзыв печали и радости, тревоги и надежды…

Организаторы проекта (галерея АRTODESA и Летний театр Городского сада) пригласили принять участие в этом своеобразном фестивале искусств и профессиональных мастеров, и начинающих авторов, студентов и учеников студий.

«Именно сейчас наша страна переживает крайне тяжелое время, когда война в Украине выдвигает на первый план задачу защиты государственности и самоидентификацию каждого гражданина. Культура нашей страны должна быть одной из основ будущего развития свободного и демократического общества», – отметили организаторы, подчеркнув, что в Одессе продолжается активная художественная практика, позволяющая поддерживать жизнь города, его культуру и возможность надеяться на мирное, свободное будущее и главное – нашу Победу.

Работы – перед вами. Вы можете ознакомиться со всеми сразу, можете отдохнуть, поделиться впечатлениями (или посидеть наедине с самим собой) – и затем снова продолжить погружаться в мир искусства, так широко, так истинно творчески представленный под открытым небом в Летнем театре…

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