Новости Одессы и Одесской области

В Летний театр одесского Городского сада заглянула Летосень (фоторепортаж)

В Летний театр одесского Городского сада заглянула Летосень (фоторепортаж)

Одесса… Уже не лето, но еще и не осень. Потому и назвали open-air арт-проект в Летнем театре одесского Городского сада так: «Летосень 2024». Вот заходите вы в Летний, а там настоящий вернисаж. Он – о нашей жизни, когда на душе и жаркое лето, и настоящая осень, и все, что мы с вами сейчас чувствуем. Да и проходит он в дни, когда лето встретилось с осенью – с 31 августа по 2 сентября включительно.

Вот так – от работы к работе – проходите вы (вход свободный), и, пожалуй, ваше настроение, ваши ощущения вы увидите то ли на холсте, то ли на других представленных работах.

Арт-проект Летосень-2024 в Одессе-2
Арт-проект Летосень-2024 в Одессе-3
Арт-проект Летосень-2024 в Одессе-4
Арт-проект Летосень-2024 в Одессе
Арт-проект Летосень-2024 в Одессе-5
Арт-проект Летосень-2024 в Одессе-6
Арт-проект Летосень-2024 в Одессе-7

Все они – перед вами. Их много. Они очень разные, они ваши, если вы почувствовали в себе отзыв печали и радости, тревоги и надежды…

Организаторы проекта (галерея АRTODESA и Летний театр Городского сада) пригласили принять участие в этом своеобразном фестивале искусств и профессиональных мастеров, и начинающих авторов, студентов и учеников студий.

Арт-проект Летосень-2024 в Одессе-8
Арт-проект Летосень-2024 в Одессе-9
Арт-проект Летосень-2024 в Одессе-10
Арт-проект Летосень-2024 в Одессе-11
Арт-проект Летосень-2024 в Одессе-12
Арт-проект Летосень-2024 в Одессе-13
Арт-проект Летосень-2024 в Одессе-14

«Именно сейчас наша страна переживает крайне тяжелое время, когда война в Украине выдвигает на первый план задачу защиты государственности и самоидентификацию каждого гражданина. Культура нашей страны должна быть одной из основ будущего развития свободного и демократического общества», – отметили организаторы, подчеркнув, что в Одессе продолжается активная художественная практика, позволяющая поддерживать жизнь города, его культуру и возможность надеяться на мирное, свободное будущее и главное – нашу Победу.

Работы – перед вами. Вы можете ознакомиться со всеми сразу, можете отдохнуть, поделиться впечатлениями (или посидеть наедине с самим собой) – и затем снова продолжить погружаться в мир искусства, так широко, так истинно творчески представленный под открытым небом в Летнем театре…

Арт-проект Летосень-2024 в Одессе-15
Арт-проект Летосень-2024 в Одессе-16
Арт-проект Летосень-2024 в Одессе-17
Арт-проект Летосень-2024 в Одессе-18
Арт-проект Летосень-2024 в Одессе-19
Арт-проект Летосень-2024 в Одессе-20
Арт-проект Летосень-2024 в Одессе-12

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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