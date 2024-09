В Летний театр одесского Городского сада заглянула Летосень (фоторепортаж)

В Сакраменто состоялась выставка под названием «The SeaSters: An Exhibition of Strength and Hope». Мероприятие было организовано в честь Дня независимости Украины и стало платформой для демонстрации фотографий, рассказывающих истории женского футбольного клуба «SeaSters», который был основан в Одессе во время войны.

