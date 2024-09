У Літній театр одеського Міського саду завітала Літосінь (фоторепортаж)

У Сакраменто відбулася виставка під назвою «The SeaSters: An Exhibition of Strength and Hope». Захід був організований на честь Дня незалежності України і став платформою для демонстрації фотографій, що розповідають історії жіночого футбольного клубу «SeaSters», який було засновано в Одесі під час війни.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ