У Літній театр одеського Міського саду завітала Літосінь (фоторепортаж)

Одеса… Вже не літо, але й ще й не осінь… Тому й назвали open-air арт-проєкт у Літньому театрі одеського Міського саду так: «Літосінь 2024». От заходите ви у Літній, а там справжній вернісаж. Він – про наше життя, коли на душі й спекотне літо, й справжня осінь, і все, що ми з вами зараз відчуваємо. Та й проходить він у дні, коли літо зустрілось з осінню – з 31 серпня по 2 вересня включно.
От так – від роботи до роботи – проходите ви (вхід вільний), і, мабуть, ваш настрій, ваші відчуття ви побачите чи то на полотні, чи то на інших представлених роботах.
Всі вони – перед вами. Їх багато. Вони дуже різні, вони – ваші, якщо відчули ви в собі відгук печалі й радості, тривоги й надії…
Організатори проєкту (галерея АRTODESA та Літній театр Міського саду) запросили взяти участь в цьому своєрідному фестивалі мистецтв і професійних майстрів, і авторів-початківців, студентів та учнів студій.
«Саме зараз наша країна переживає вкрай тяжкий час, коли війна в Україні висуває на перший план завдання захисту державності та самоідентифікацію кожного громадянина. Культура нашої країни має бути однією з основ майбутнього розвитку вільного та демократичного суспільства», – зазначили організатори, підкресливши, що в Одесі й нині продовжується активна мистецька практика, яка дозволяє підтримувати життя міста, його культуру та можливість сподіватися на мирне, вільне майбутнє та головне – нашу Перемогу.
Роботи – перед вами. Ви можете ознайомитись з усіма одразу, можете перепочити, поділитися враженнями (чи посидіти наодинці) – і потім продовжити занурюватися у світ мистецтва, що так широко представлений просто неба у Літньому театрі…
Фото авторки