У Літній театр одеського Міського саду завітала Літосінь (фоторепортаж)

От так – від роботи до роботи – проходите ви (вхід вільний), і, мабуть, ваш настрій, ваші відчуття ви побачите чи то на полотні, чи то на інших представлених роботах.

Всі вони – перед вами. Їх багато. Вони дуже різні, вони – ваші, якщо відчули ви в собі відгук печалі й радості, тривоги й надії…

Організатори проєкту (галерея АRTODESA та Літній театр Міського саду) запросили взяти участь в цьому своєрідному фестивалі мистецтв і професійних майстрів, і авторів-початківців, студентів та учнів студій.

«Саме зараз наша країна переживає вкрай тяжкий час, коли війна в Україні висуває на перший план завдання захисту державності та самоідентифікацію кожного громадянина. Культура нашої країни має бути однією з основ майбутнього розвитку вільного та демократичного суспільства», – зазначили організатори, підкресливши, що в Одесі й нині продовжується активна мистецька практика, яка дозволяє підтримувати життя міста, його культуру та можливість сподіватися на мирне, вільне майбутнє та головне – нашу Перемогу.

Роботи – перед вами. Ви можете ознайомитись з усіма одразу, можете перепочити, поділитися враженнями (чи посидіти наодинці) – і потім продовжити занурюватися у світ мистецтва, що так широко представлений просто неба у Літньому театрі…

Фото авторки