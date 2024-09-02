Анекдот дня: чем хорош возраст мадам Марик

***

– Фира, я хочу кушать.

– Додик, пойди до холодильника, возьми там себе чёрную икорочку, намажь её на белый хлебушек с маслом и запей водочкой из морозильника.

– Фира, я бы рад, но у нас таки нет холодильника…

– Та ты шо?!..

***

Мадам Марик рассуждает так:

– Прекрасный возраст у меня… С одной стороны, с утра надо бежать к зеркалу, марафет наводить, чтобы людей не пугать. С другой стороны, да и пошли бы нахрен эти пугливые!

***

Доктор, мы таки уже 2 часа, как привезли нашу Сонечку с приступом аппендицита! Скажите, как она?!

– Все хорошо! У вас – внук!!!

***

– У одессита Сёмы была работа в компании по производству охранных дверных систем, и, чтобы продемонстрировать, как это работает, он звонил в первую попавшуюся квартиру. И если никто не отзывался на звонок, он просто оставлял рекламную брошюру на кухонном столе.

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