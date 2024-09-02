Анекдот дня: чем хорош возраст мадам Марик

Всем утра доброго и начала недели благоприятного! И еще не забываем: сегодня – день Одессы, так что начать его с порции непревзойденного одесского юмора будет отличным решением.
***
– Фира, я хочу кушать.
– Додик, пойди до холодильника, возьми там себе чёрную икорочку, намажь её на белый хлебушек с маслом и запей водочкой из морозильника.
– Фира, я бы рад, но у нас таки нет холодильника…
– Та ты шо?!..
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Мадам Марик рассуждает так:
– Прекрасный возраст у меня… С одной стороны, с утра надо бежать к зеркалу, марафет наводить, чтобы людей не пугать. С другой стороны, да и пошли бы нахрен эти пугливые!
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Доктор, мы таки уже 2 часа, как привезли нашу Сонечку с приступом аппендицита! Скажите, как она?!
– Все хорошо! У вас – внук!!!
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– У одессита Сёмы была работа в компании по производству охранных дверных систем, и, чтобы продемонстрировать, как это работает, он звонил в первую попавшуюся квартиру. И если никто не отзывался на звонок, он просто оставлял рекламную брошюру на кухонном столе.
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