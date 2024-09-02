Температура морской воды в Одессе сегодня, 2 сентября: комфортно

Температура морской воды в Одессе сегодня, 29 августа: комфортная На сегодня синоптики снова объявили штормовое предупреждение, ожидается гроза. Но если прогноз не оправдается, то смело можно купаться — температура воздуха и воды в Черном море остается комфортной. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе стало больше безопасных пляжей: список Одесский областной центр контроля и профилактики болезней обновил список пляжей Одессы, где можно купаться. Безопасными считаются девять городских зон отдыха. ПОДРОБНЕЕ