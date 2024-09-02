Температура морской воды в Одессе сегодня, 2 сентября: комфортно

Пока осень не заявила о себе в полной мере, можно смело продолжать купальный сезон. 2 сентября воздух днем прогреется до 28-33°С, а морская вода у берегов Одессы остается по-прежнему достаточно комфортной для купания.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в понедельник, 2 сентября, температура морской воды у одесского побережья составит 22-23°С.
А по данным ресурса Seatemperature, Черное море у Одессы прогреется до 23.6°C.
Согласно прогнозу, в ближайшие дни значение температуры воды в Одессе будет незначительно уменьшаться и через 10 дней составит 21.7°C.
Температура воды в курортных местах Одесской области сегодня: