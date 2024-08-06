В ротонде одесского Горсада – необычная выставка (фоторепортаж)

Непривычным кажется все. Потому что и времена у нас необычные. «Мовні вправи» – это выставочный проект о языке и деколонизации. Как сообщают в музее им. А. Блещунова, «цель события – создать пространство для диалога и пригласить общественность к рефлексии по теме языка как инструмента деколонизации, без навязывания конкретных идей или идеологий».

Выставка состоит из произведений украинских художников, переосмысливающих колониальный опыт украинской нации, и предлагающих сделать это и нам с вами.

«В целом проект посвящен украинцам из южного региона страны и их личным отношениям с языком. Ведь внутри они – настоящие и патриотичные украинцы, для многих из них это сознательная гражданская позиция. Но из-за русификации, которая сделала русский язык основным рабочим именно в южном регионе на долгие десятилетия, у этих «внутренних украинцев» возникает языковой барьер», – отмечают организаторы.

И если в самом музее этот выставочный проект сопровождается дискуссиями, обсуждениями и другими мероприятиями, то выставка в Городском саду – это его своеобразная презентация под открытым небом.

Наряду с представленными работами – пояснение цели проекта, реализуемого при поддержке фонда Artists Support Ukraine, а также агентства и ОО Port of Culture.

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