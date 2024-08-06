Новости Одессы и Одесской области

В ротонде одесского Горсада – необычная выставка (фоторепортаж)

В ротонде одесского Горсада – необычная выставка (фоторепортаж)

Ротонда одесского Городского сада выглядит необычно: здесь представлен выставочный проект «Мовні вправи». Точнее, мы можем увидеть лишь некоторые работы этого необычного проекта, с которым в полной мере можно ознакомиться в Одесском муниципальном музее личных коллекций имени А.В. Блещунова.

Непривычным кажется все. Потому что и времена у нас необычные. «Мовні вправи» – это выставочный проект о языке и деколонизации. Как сообщают в музее им. А. Блещунова, «цель события – создать пространство для диалога и пригласить общественность к рефлексии по теме языка как инструмента деколонизации, без навязывания конкретных идей или идеологий».

Выставка в Горсаду
Проект одесского музей в Горсаду
Выставочный проект Горсаду
Выставка в ротонде одесского Горсада
В одесском Горсаду - необычная выставка
Выставка о деколонизации в Одессе

Выставка состоит из произведений украинских художников, переосмысливающих колониальный опыт украинской нации, и предлагающих сделать это и нам с вами.

«В целом проект посвящен украинцам из южного региона страны и их личным отношениям с языком. Ведь внутри они – настоящие и патриотичные украинцы, для многих из них это сознательная гражданская позиция. Но из-за русификации, которая сделала русский язык основным рабочим именно в южном регионе на долгие десятилетия, у этих «внутренних украинцев» возникает языковой барьер», – отмечают организаторы.

Выставочный проект «Мовні вправи» в Одессе
В Горсаду Одессы открылась выставка «Мовні вправи»
В одесском Горсаду представили выставочный проект «Мовні вправи»
Необычный проект в одесском Горсаду
«Мовні вправи»: высставка в одесском Горсаду
Выставочный проект «Мовні вправи» в ротонде одесского Горсада

И если в самом музее этот выставочный проект сопровождается дискуссиями, обсуждениями и другими мероприятиями, то выставка в Городском саду – это его своеобразная презентация под открытым небом.

Наряду с представленными работами – пояснение цели проекта, реализуемого при поддержке фонда Artists Support Ukraine, а также агентства и ОО Port of Culture.

Проект «Мовні вправи» в Одессе
Необычная выставка в ротонде Горсада в Одессе
Выставочный проект в ротонде Горсада
В Одессе представили проект о деколонизации «Мовні вправи»
«Мовні вправи»: проект одесского музея в Горсаду
В ротонде одесского Горсада - новая выставка

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua