В Горсаду Одессы открылась фотовыставка в память о погибших на войне журналистах

19 октября 2022 г. в одесском Городском саду Одессы откроется фотовыставка The War Is Not Over Yet. На 14 октября 2022 года от рук россиян погибли 40 журналистов.

Об этом сообщили Одесском городском совете.

Проект призван рассказать о тех, благодаря кому мир знает о войне, которую развязала россия против Украины. Речь идет о погибших и раненых журналистах и ​​журналистках, которые были ранены, оказались под обстрелами, в плену или подверглись преследованиям с начала полномасштабного вторжения.

По данным Института массовой информации, на 14 октября 2022 года от рук россиян погибли 40 украинских и зарубежных журналистов. Среди них:

8 – при исполнении профессиональных обязанностей;

19 – защищая Украину в рядах Вооруженных сил;

13 – в результате российских обстрелов и пыток.

Один из этих журналистов – Максим Мединский, уроженец города Болград в Одесской области. Он погиб 29 апреля 2022 года в результате артиллерийских обстрелов российских оккупантов вблизи Харькова.

Он посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, за верность военной присяге. А также орденом «За мужество» ІІІ степени за весомый личный вклад в развитие отечественной журналистики и информации при освещении событий полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.

Выставка The War Is Not Over Yet – проявление солидарности с украинскими медийщиками и теми иностранными представителями СМИ, которые борются за правду рискуя собственной жизнью.

Они ведут активную борьбу на информационном фронте, фиксируя ход войны и рассказывая правду о ней миру. Благодаря журналистам, фотографам, операторам и фиксерам международное сообщество узнает новости с фронта и видит доказательства военных преступлений россиян.

Ранее выставку The War Is Not Over Yet уже увидели в Киеве, Боярке и Виннице. Ознакомиться с фотовыставкой в ​​Одессе можно до 24 ноября 2022 года.

Максим Мединский – выпускник Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал в печатных и онлайн-СМИ, пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, был пресс-секретарем Центра исследований энергетики. Покинул этот пост в августе 2014 года и добровольно вступил в ряды ВСУ. До демобилизации в 2015 году являлся заместителем командира минометной батареи 1-го батальона в составе 79-й отдельной аэромобильной бригады. После начала полномасштабного русского вторжения вернулся на фронт. Максим Мединский похоронен в Киеве на Байковом кладбище. У Максима Мединского остались родители, жена и дочь.