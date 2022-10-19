Готова ли россия сдать Херсон?

В последнее два дня появилось много сообщений с российской стороны о том, что оккупанты готовы оставить захваченный ими Херсон.

Командующий так называемой «СВО» со стороны рашистов генерал суровикин заявил, что возможны «непростые» решения по Херсону.

Местные гауляйторы сальдо и стремоусов трубят об эвакуации чиновников и вообще гражданского населения. А так называемые «военкоры» пугают херсонцев обстрелами со стороны ВСУ.

Что здесь правда, а что нет, читайте в аналитической публикации телегам-канала «Одесской Жизни».

Ранее мы сообщали, что над Николаевской областью этой ночью ВСУ сбили 11 дронов-камикадзе.

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