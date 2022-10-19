Два района в Одессе сидят без света: причины и когда включат

С утра 19 октября Черноморка и Малиновский район Одессы остались без электроснабжения. Энергетики говорят об аварийных работах и обещают возобновить питание к 19:00.

Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети»

По информации энергетиков, отсутствие электроснабжения в части Киевского (Черноморка) и Малиновского районов города связано с проведением ремонтных работ.

Восстановление питания ориентировочно с 19:00.

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