Презрение на родине, признание за рубежом: почему в честь Анны Ахматовой в Одессе названа улица

Праправнучка ордынского хана

Настоящая фамилия Анны Андреевны — Горенко. Она родилась 23 июня 1889 года в Одессе, на 11-й станции Большого Фонтана, на даче, которую снимала ее семья. Ее отец был потомственным дворянином, инженером-механиком флота. В 1890 году семья переехала в Царское Село. Будущая поэтесса рано научилась читать, а французский язык выучила в пять лет, слушая, как преподаватель занимался с ее старшими сестрами.

Первые стихи Анна написала будучи ученицей Мариинской женской гимназии, но о ее увлечении поэзией отец узнал, когда Ахматовой было 17 лет. Он попросил не срамить его имени и не подписывать свои опусы фамилией Горенко. Тогда Анна Андреевна в качестве литературного псевдонима использовала фамилию своей бабушки, которая якобы принадлежала к роду ордынского хана Ахмата.

В 1910 году Ахматова вышла замуж за поэта Николая Гумилева, который очень долго добивался ее внимания. Они обвенчались в Николаевской церкви в предместье Киева. Общие знакомые единогласно предсказывали скорый распад этого брака, однако он продержался почти восемь лет. В браке родился сын Лев, который в будущем стал известным ученым-географом и писателем. В 1918 году Гумилев и Ахматова развелись, а в 1921-м Николая Гумилева обвинили в причастности к заговору и расстреляли.

Презрение на родине, признание за рубежом

В советское время поэзия Анны Ахматовой раздражала власть, и ее называли «пустой и безыдейной». Ее подвергали жесткой цензурной правке, а с 1925 года Ахматову вообще перестали печатать.

В страшном 1938-м был арестован и приговорен к пяти годам лагерей сын Ахматовой Лев Гумилев. Ради его спасения поэтесса шла на поводу у цензуры, писала письма чиновникам, в которых умоляла облегчить его судьбу, носила ему передачи, часами простаивая под стенами «Крестов».

В 1946 году Ахматову вместе с Зощенко исключили из Союза писателей, а еще через несколько лет министр госбезопасности Абакумов отправил Сталину докладную записку «О необходимости ареста поэтессы Ахматовой». Но поэтессу оставили на свободе.

Стихи Ахматовой переводили на многие языки мира и только на родине к ней относились как к чужеродному элементу. В 1964 году ее пригласили в Италию для вручения премии «Этна-Таормина». А через год в Великобритании она получила диплом почетного доктора Оксфордского университета.

Умерла Анна Ахматова 5 марта 1966 года от сердечной недостаточности. Ее похоронили в поселке Комарово. Лев Гумилев вместе со своими студентами самостоятельно построил ей памятник, выложив из камней стену, как символ стены «Крестов», под которой с передачами

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