В Одессе водитель Toyоta убил 9-летнего мальчика

В Одессе водитель Toyоta убил 9-летнего мальчика

Сегодня днем, 23 июня 2024 года, в Одессе произошло ДТП, в котором погиб 9-летний ребенок. Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.

По данным областного управления полиции, автопроисшествие случилось на улице Михаила Грушевского.

Предварительно полицейские установили, что 35-летний водитель легкового автомобиля Toyоta совершил наезд на мальчика, когда он переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

От полученных травм ребенок погиб на месте.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские территориального подразделения полиции и патрульные.

Водителя проверят на состояние опьянения.

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После того, как выяснят все обстоятельства трагедии, будет дана правовая квалификация произошедшего.

Как сообщалось ранее, в ночь на 17 июня в румынском уезде Констанца рейсовый автобус, в котором находились 57 граждан Украины, в том числе 42 ребенка, столкнулся с грузовиком. В аварии пострадали 2 взрослых и 13 детей.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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