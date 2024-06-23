В Одессе водитель Toyоta убил 9-летнего мальчика

Сегодня днем, 23 июня 2024 года, в Одессе произошло ДТП, в котором погиб 9-летний ребенок. Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.
По данным областного управления полиции, автопроисшествие случилось на улице Михаила Грушевского.
Предварительно полицейские установили, что 35-летний водитель легкового автомобиля Toyоta совершил наезд на мальчика, когда он переходил дорогу в неустановленном для этого месте.
От полученных травм ребенок погиб на месте.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские территориального подразделения полиции и патрульные.
Водителя проверят на состояние опьянения.
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После того, как выяснят все обстоятельства трагедии, будет дана правовая квалификация произошедшего.
Как сообщалось ранее, в ночь на 17 июня в румынском уезде Констанца рейсовый автобус, в котором находились 57 граждан Украины, в том числе 42 ребенка, столкнулся с грузовиком. В аварии пострадали 2 взрослых и 13 детей.