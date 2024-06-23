В Одессе водитель Toyоta убил 9-летнего мальчика

По данным областного управления полиции, автопроисшествие случилось на улице Михаила Грушевского.

Предварительно полицейские установили, что 35-летний водитель легкового автомобиля Toyоta совершил наезд на мальчика, когда он переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

От полученных травм ребенок погиб на месте.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские территориального подразделения полиции и патрульные.

Водителя проверят на состояние опьянения.

После того, как выяснят все обстоятельства трагедии, будет дана правовая квалификация произошедшего.

Как сообщалось ранее, в ночь на 17 июня в румынском уезде Констанца рейсовый автобус, в котором находились 57 граждан Украины, в том числе 42 ребенка, столкнулся с грузовиком. В аварии пострадали 2 взрослых и 13 детей.