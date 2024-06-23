«Нам нужна Одесса без людей, одесситов уже не жалко!» – откровения бывшей одесситки на российском ТВ (видео)

«Хочу приехать в пустую Одессу»

О признаниях пропагандистки русского мира рассказал украинцам на своем youtube-канале блогер Денис Казанский.

Витязева не скрывала своего отношения к своим бывшим соотечественникам и заявила, что ей не жалко мирных жителей родного города, гибнущих от российских ракет, дронов и бомб. Она призвала российские войска сделать Одессу, свой родной город, полностью безлюдной.

Витязева признала, что Россия напала на Украину вовсе не для того, чтобы спасать и защищать Донбасс, как многократно врал Путин, а исключительно из своих корыстных интересов и побуждений. Она подчеркнула, что на страдающее мирное население Украины ей и другим россиянам наплевать.

Зато пожалела лежащих в госпитале российских солдат, особенно тех, у кого ампутированы конечности. То есть оккупантов, которые получили ранения из-за того, что вторглись на территорию чужой страны, напали на соседнее государство. Пришли грабить и убивать украинцев.

«Жалко одесские булыжники – одесситов не жалко»

«Мне жалко Одессу как город, мне жалко архитектуру, знакомые с детства булыжные мостовые. Хочу в Одессу, но только если она будет пустая, потому что я очень многие вещи Одессе человеческой не прощу никогда».

Вот так, уроженка Одессы говорит, что ей жалко одесские булыжники, но не жалко погибших детей, женщин, стариков, убитых россиянами.

Денис Казанский говорит, что жители Одессы должны увидеть этот фрагмент эфира и понять, что российская пропаганда на самом деле думает о них.

Предательница прямо заявляет, что цель специальной военной операции – защитить национальные интересы россии.

«Многие пытаются говорить, что мы начали специальную военную операцию для того, чтобы сделать хорошо Украине, а наши ребята гибнут там, чтобы мы здесь жили нормальной жизнью», – говорит Витязева.

Так пропагандистка, заодно, опровергла слова путина о том, что спецоперация нужна для защиты русскоязычного населения, прежде всего Донбасса. И российская армия своими действиями подтверждает ее правоту – сжигает и стирает в песок донбасские города.

Денис Казанский резюмирует: Будь моя воля, я бы в Одессе поставил большие экраны и показывал Витязеву:

«То, что она говорит про одесситов и ничего другого. Отвечаю вам, не нужно было бы ничего вообще. Просто вот одесситы бы смотрели на это и это была бы наибольшая антиреклама россии, «русскому миру» и тому что они делают».

Справка ОЖ:

Юлия Витязева (настоящее имя – Юлия Лозанова) – пропагандистка, бежавшая из Украины в российскую федерацию. В 2015 году она переехала в Москву, где начала публично распространять фейковые новости об общественно-политической ситуации в Украине.

Под псевдонимом Юлия Витязева она неоднократно поддерживала окупантов на пропагандистском телеканале Соловьев Live. Также она стала «обозревательницей» информационного агентства News Front, которое было создано во временно оккупированном Крыму.

В Украине в 2023 году ее заочно осудили и вынесли приговор: 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Она признана виновной за коллаборационную деятельность и оправдывание вооруженной агрессии рф против Украины.