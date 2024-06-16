Почти стал маршалом СССР: в честь кого названа улица Черняховского в Одессе

Писал стихи на украинском языке

Иван Черняховский родился 16 июня 1907 года в селе Оксанино Киевской губернии (ныне Черкасской области) в семье железнодорожника. По национальности он был украинцем с польскими корнями. Во время Гражданской войны отец и мать Черняховского умерли от сыпного тифа, и их шестеро детей остались сиротами. Чтобы заработать на хлеб, Ивану пришлось выполнять разную работу, например, пасти коров, работать подручным слесаря на станции Вапнярка. Он даже успел побывать беспризорным.

Однако, несмотря на это, Иван постоянно занимался самообразованием и успешно сдал экстерном все экзамены по курсу средней школы. В 1924 году он поступил в Одесскую пехотную школу, а через год его перевели в артиллерийскую школу в Киеве.

Во времена украинизации Черняховский, который хорошо знал украинский язык, улучшал знание литературного языка и даже стал писать стихи на украинском.

Был самым молодым командующим фронтом

Во время Второй мировой войны Черняховский командовал танковой дивизией. Уже в первые месяцы войны за отличие в боях ему было присвоено звание полковника, а в 1942 году Черняховский получил звание генерал-майора.

Во время зимнего наступления 1942 года армия генерала Черняховского прошла с боями свыше 300 километров, уничтожив при этом около 37 тысяч немецких и венгерских солдат и офицеров и захватив в плен почти 17 тысяч солдат вражеской армии.

В конце августа 1943 года армия Черняховского освободила город Глухов и вступила на территорию Украины. Продолжая наступление, 3 сентября армия вышла к Десне, 6 сентября освободила Конотоп, 9 сентября — Бахмач, 15 сентября — Нежин.

Позже Черняховский командовал войсками 3-го Белорусского фронта, Из всех командующих советскими фронтами он был самым молодым по возрасту — ему было всего 37 лет.

За освобождение Украины Черняховский был награжден первой медалью «Золотая Звезда», второй — за освобождение Беларуси и Литвы. За личный героизм при форсировании Днепра генерал-лейтенанту Черняховскому было присвоено звание Героя Советского Союза.

18 февраля 1945 года в Восточной Пруссии (сейчас территория Польши) Черняховский был тяжело ранен осколком артиллерийского снаряда и в тот же день умер. Полководец менее недели не дожил до присвоения ему звания маршала, которое планировалось на 23 февраля. Соболезнование по поводу гибели Черняховского прислал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль: «Талант и деятельность этого блестящего и храброго офицера вызывали большое восхищение у правительства Его Величества и британской армии».

Черняховский был похоронен в освобожденном им Вильнюсе на одной из центральных площадей. Однако в начале 1990-х годов литовские власти демонтировали памятник, а могилу генерала признали объектом коммунистической пропаганды.

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