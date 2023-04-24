У этого села на Подоле казаки от татар оборонялись и победили их

Утро в селе Ивашкив стихотворно будит светящимися огнями и пением петухов все вокруг. С каждой волной рассвета вырисовывается картина весны над оврагом Москаля и маленькой рекой Савранкой.

Дорога к деревне ведет вниз, в пологий овраг, стелется среди легкой зелени лугов и Панского сада со старыми яблонями…

Дух старины и благодати витает над селом от церкви Покрова Божией Матери, которой в этом году исполняется 140 лет. Храм из толстых дубовых столбов возведен в 1883 году без единого гвоздя. Церковь в голубовато-белых цветах действует и занесена в Единый государственный реестр памятников архитектуры.

Как казаки от татар отбивались

Деревня основана в XVI веке и названа в честь казака Ивашко. Это единственная деревня на Кодымщине, где остались названия улиц по названиям казацких сотен – всего в селе восемь сотен.

О казацкой славе села свидетельствует казацкий крест в честь исторической битвы, состоявшейся в урочище Кодыма осенью 1693 года.

— Тогда сорокатысячное войско крымского хана двинулось на Киев. В степи, у реки Кодыма, которая была рубежом между турецкими и польскими монополиями, татары встретились с семитысячным отрядом Семена Палия. Враг имел огромное преимущество. Отразив первый удар татар, казаки построили круговое укрепление с повозок с землей. Весь день татары штурмовали казацкий лагерь, но так и не прорвались сквозь ряды защитников. А ночью Семен Палий приказал воинам построить на Кодиме дамбу (впоследствии, вероятно, она получила название Палиево озеро). На рассвете во вражеский лагерь хлынула вода. Враги в панике стали убегать. В тыл им ударило казацкое войско. Татары потерпели поражение, а бой вошел в историю как битва на Кодиме. Памятный знак создал скульптор Владислав Ильницкий, вырезав его из каменной глыбы. Художник родом из Гайсина (Виннитчина), участвовал в боевых действиях. В одном из боев погиб его брат-близнец. Владислав тогда получил тяжелое ранение и сейчас находится на реабилитации за границей.

Такой же крест мы должны были вырезать и положить в Румынии на место, где была основана Задунайская Сечь, в устье Дуная. Все было согласовано, однако война перечеркнула планы, — рассказывает староста села Петр Погорелый.

Пасхальные традиции

В Ивашкове, как и в седую древность, то и дело возвращаются к выпеканию домашнего хлеба. Выпекают его женщины. Хотя в старину выпекали хлеб только мужчины.

Фельдшерка Александра Колесник вспоминает, что, по преданию ее бабушки, пасхальный хлеб когда-то был пресным и прямоугольным. А уже со временем кулич приобрёл округлую, удлиненную форму и стал сладким. И пасхальные яйца Александра красит способом, как когда-то ее с сестрами учила бабушка.

— Есть много видов пасхальных яиц — пасхальные яйца, пасхальные яйца, писанки, царапинки, крапанки, рисованки… Название говорит само за себя. Я делаю краски из разных отваров. Например, варю свеклу и получаю бордовый цвет, из-под моркови – оранжевую. Чтобы получить желтый цвет, варю кору яблони-дички. Красные пасхальные яйца делает отвар зверобоя. Чаще использую шелуху лука. От количества шелухи и продолжительности приготовления зависит цвет яйца – от желтого до коричневого, — делится Александра Колесник.

Лук с салом для казаков

Славится деревня и выращиванием лука.

Откуда такая страсть к луку, никто не скажет. Но уверены, что это идет от казаков, в свое время осваивавших эти земли. Ведь известно, что казаки непременно брали с собой в дорогой лук с салом. Кроме того, одно из основных блюд в рационе казака – кулеш – не готовится без лука. Наверное, отсюда и происходит у потомков казаков любовь к этому овощу, который рождает у них во славу. Так что не зря у края Северного Причерноморья говорят, что такого лука, как в Ивашкове, нигде не купить – за это и называют луковицами.

В поисках золота

В деревне ходят слухи, что его земля просто начинена золотом. Многие ивашковцы производили раскопки на собственных подворьях. Говорят, что кто-то нашел на своем дворе сокровища, спрятал их, а потом отдал своим потомкам.

— В селе помнят случай, как моя прабабушка, которая была дородной женщиной, села на завалинку и провалилась. Под этой завалинкой обнаружили горшок с золотыми монетами. Она сдала золото государству. А за это на Пятой Сотни (название улицы на въезде в село) по ее просьбе установили вырезанный каменный крест. По советским

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