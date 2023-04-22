Где на Одесщине до сих пор работает старая ветряная мельница с очень вкусной мукой

В селе Будеи Подольского района ветряная мельница находится в рабочем состоянии и радует глаз. Таких в Украине осталось немного. Несколько из них можно встретить под Киевом в селе Пирогово, где под открытым небом хранятся архитектурные достопримечательности со всех уголков Украины.

Размашистые крылья мельницы из Будеи протянулись над живописными подольскими пейзажами и при случае, как рассказывают старожилы, и сильному ветру за десять часов можно получить 10 пудов муки.

Десятиметровая будеевская ветряная мельница — чудо прикладной архитектуры наших предков. Движущаяся десятитонная деревянная конструкция мельницы с 16-метровыми крыльями «ищет ветра в поле» с помощью восьмиметровых водоворотов.

Если подняться по лестнице на второй этаж, можно увидеть восстановленный механизм. Он приводится в действие крыльями, возвращающими зубчатое колесо, через семерку и веретено двигающее однотонные жернова. Тяжелые камни перетирают на муку за раз свыше центнера пшеницы, сыплющейся из специального коша.

Говорят, что мука, смолотая на этой мельнице, даже не стоит сравнивать с продукцией современных заводов. А буханки, буханки и куличи удаются удивительно вкусными и рыхлыми.

Украинские ветряные мельницы, как традиционный элемент пейзажа, воспетые в песнях, описаны в литературе и, конечно, воспроизведены на картинах. Именно будеевскую ветряную мельницу можно увидеть на картинах академика живописи Евгения Столицы, родившегося в этом селе. Среди экспонатов Ананьевского художественного музея хранятся его полотна.