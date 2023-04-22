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Где на Одесщине до сих пор работает старая ветряная мельница с очень вкусной мукой

Где на Одесщине до сих пор работает старая ветряная мельница с очень вкусной мукой

В селе Будеи Подольского района ветряная мельница находится в рабочем состоянии и радует глаз. Таких в Украине осталось немного. Несколько из них можно встретить под Киевом в селе Пирогово, где под открытым небом хранятся архитектурные достопримечательности со всех уголков Украины.

Размашистые крылья мельницы из Будеи протянулись над живописными подольскими пейзажами и при случае, как рассказывают старожилы, и сильному ветру за десять часов можно получить 10 пудов муки.

Десятиметровая будеевская ветряная мельница — чудо прикладной архитектуры наших предков. Движущаяся десятитонная деревянная конструкция мельницы с 16-метровыми крыльями «ищет ветра в поле» с помощью восьмиметровых водоворотов.

Если подняться по лестнице на второй этаж, можно увидеть восстановленный механизм. Он приводится в действие крыльями, возвращающими зубчатое колесо, через семерку и веретено двигающее однотонные жернова. Тяжелые камни перетирают на муку за раз свыше центнера пшеницы, сыплющейся из специального коша.

ветряная мельница внутри

Говорят, что мука, смолотая на этой мельнице, даже не стоит сравнивать с продукцией современных заводов. А буханки, буханки и куличи удаются удивительно вкусными и рыхлыми.

Украинские ветряные мельницы, как традиционный элемент пейзажа, воспетые в песнях, описаны в литературе и, конечно, воспроизведены на картинах. Именно будеевскую ветряную мельницу можно увидеть на картинах академика живописи Евгения Столицы, родившегося в этом селе. Среди экспонатов Ананьевского художественного музея хранятся его полотна.

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Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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