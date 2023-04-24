Новости Одессы и Одесской области

Одесская область: «Тузловские лиманы» посетили «птицы Феникс»

Одесская область: «Тузловские лиманы» посетили «птицы Феникс»

Сегодня, 24 апреля, в Национальный природный парк «Тузловские лиманы» прилетела стая удивительных птиц – розовых фламинго.
Об этом сообщил у себя в Facebook одесский эколог, бывший глава нацпарка Иван Русев.

«Сегодня начались 425 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Уже 425 сутки варвары уничтожают нашу землю. Безумные мутанты и захватчики не умеют ценить ни природу, ни культуру, ни свободных людей. И потому невероятные птицы, в том числе и метафорические, летящие над Черным морем и вдоль его побережья, вдохновляют и своей синергией помогают украинцам преодолеть варваров. И среди них, священная птица Феникс, чем-то напоминающая одновременно орла, или косаря, или цаплю. Красивое создание известно в мире под разными именами. Каждая религия использовала Феникса как символ бессмертия, самопожертвования, кротости и мужества. И вот, такой метафорический феникс, с красно-черными крыльями, сегодня снова, через несколько месяцев прилетел… И полетели они от нашего нацпарка вдоль побережья в направлении дельты Дуная»,

– так прокомментировал Русев появление фламинго в заповеднике.

По его словам, последний раз эти яркие птицы навещали «Тузловские лиманы» в декабре 2022 года.

А сегодня сотрудники нацпарка насчитали не менее 35 фламинго.

Также Русев отметил, что яро-розовый цвет оперению фламинго придает каротин, который попадает в их организм при поглощении водорослей, рачков и других обитателей водного мира. Интересно и то, что у фламинго, в отличие от других птиц, подвижным клювом является верхняя часть, а не нижняя.

Фламинго – стайные птицы. Они никогда не живут в одиночку, предпочитая большие стаи своих собратьев, а в семейном укладе жизни этих птиц царит равноправие: здесь и самка, и самец участвуют в процессе вынашивания, а затем и в воспитании малышей.

Читайте также:

Фото с Facebook-страницы Ивана Русева

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить