Одесская область: «Тузловские лиманы» посетили «птицы Феникс»

Сегодня, 24 апреля, в Национальный природный парк «Тузловские лиманы» прилетела стая удивительных птиц – розовых фламинго. Об этом сообщил у себя в Facebook одесский эколог, бывший глава нацпарка Иван Русев.

«Сегодня начались 425 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Уже 425 сутки варвары уничтожают нашу землю. Безумные мутанты и захватчики не умеют ценить ни природу, ни культуру, ни свободных людей. И потому невероятные птицы, в том числе и метафорические, летящие над Черным морем и вдоль его побережья, вдохновляют и своей синергией помогают украинцам преодолеть варваров. И среди них, священная птица Феникс, чем-то напоминающая одновременно орла, или косаря, или цаплю. Красивое создание известно в мире под разными именами. Каждая религия использовала Феникса как символ бессмертия, самопожертвования, кротости и мужества. И вот, такой метафорический феникс, с красно-черными крыльями, сегодня снова, через несколько месяцев прилетел… И полетели они от нашего нацпарка вдоль побережья в направлении дельты Дуная»,

– так прокомментировал Русев появление фламинго в заповеднике.

По его словам, последний раз эти яркие птицы навещали «Тузловские лиманы» в декабре 2022 года.

А сегодня сотрудники нацпарка насчитали не менее 35 фламинго.

Также Русев отметил, что яро-розовый цвет оперению фламинго придает каротин, который попадает в их организм при поглощении водорослей, рачков и других обитателей водного мира. Интересно и то, что у фламинго, в отличие от других птиц, подвижным клювом является верхняя часть, а не нижняя.

Фламинго – стайные птицы. Они никогда не живут в одиночку, предпочитая большие стаи своих собратьев, а в семейном укладе жизни этих птиц царит равноправие: здесь и самка, и самец участвуют в процессе вынашивания, а затем и в воспитании малышей.

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Фото с Facebook-страницы Ивана Русева