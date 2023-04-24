Одесситка создает удивительные книжки и дарит детям радость

Елена Карачевская – педагог и психолог, писательница и поэтесса. Ей шестьдесят три года, она счастливая мама и бабушка: трое детей, четверо внуков. А еще у нее удивительно мягкая улыбка – маняще-завораживающая. Разговариваю с этой 63-летней женщиной и ощущаю: она словно знает какую-то особую тайну…

Одесские книжки, полные удивительных историй

А если и не тайну, то ответ на вопрос, как в дни полномасштабной войны, которая длится уже четырнадцать месяцев, оставаться сильным духом, жить полной жизнью, еще и другим дарить радость, надежду и поддержку.

Всю трудовую жизнь Елена работала с детьми с особыми потребностями. И для этих деток, а потом и для своих внуков сочиняла стихи и удивительные истории. Говорит, что это было не просто увлечением, а чем-то «самим собой разумеющимся», без чего просто не представляла себе работу и досуг.

Потом ее внуки подросли и спросили у своей бабушки Леси (так Елену называли с детства, так и родилось ее второе имя на книжных обложках), почему же она не издает эти истории и для других детей. И она начала издавать свои книги. И стала автором около сорока книжек для детей и подростков. Самых разных, в том числе – и о любимом городе.

Основное предназначение одесской писательницы

Смотрю на книжки Елены Карачевской, поражаюсь: вот ведь какая богатая творческая палитра: тут – подарочное издание из 12 книжек «Казки бабуні Лесі» – для самых маленьких читателей, а тут – уже для детей постарше, для подростков. А вот совсем новенькая книга «Одеські котусики» порадует и взрослого читателя, и ребенка.

Кажется, дарить радость – основное предназначение Елены Карачевской?

– Очень стараюсь, чтобы это было именно так. И сразу скажу: считаю себя счастливой женщиной. Да, я уже на пенсии, к тому же, имею немалую проблему со здоровьем – диабет…

Новый этап моей жизни стал другим: дарю свои книги детским библиотекам, встречаюсь с детками, рассказываю им истории из книжек, вижу благодарный отклик и радость в глазах… Значит, мое творчество важно и нужно. Как-то одна девочка на такой встрече, а это были детки из той самой группы с особыми потребностями, даже мой портрет нарисовала, подарила мне. Один из самых лучших подарков в моей жизни!

Когда пришла полномасштабная война…

Наш разговор с Еленой как-то сам собой переходит на самую-самую тему…

– Я знала, что будет война. Никто вокруг меня в это не верил, а я даже детей своих готовила к этому. Ну чтобы шока у них не было, как у многих и многих. В воздухе так и витало, что это произойдет. Знаете, я после института назначение получила в Приднестровье. Когда там начался весь этот военный кошмар, сбежала в родной город. Убегать от «русского мира» мне тогда пришлось на лодке по Днестру. Так что это уже моя вторая война…

– Вы говорите, что в этот раз шока не было. А что было? Испуг?

– Нет, такой вольности ни я, ни муж, позволить себе не могли. У нас частный дом. Я сразу всех детей с их семьями созвала. Мы все вместе быстро обустроили (у нас частный дом) убежище в подвале. Решили, что никуда уезжать не будем. Тем более, что у нас беда в доме: старший внук – «спинальник»… Помню, смотрела на детей и внуков, убеждалась, как была права, что «провела работу» еще перед войной: не увидела в них самого опасного – паники.

О «центре оптимизма» и вере в Победу

– То есть, ваши профессиональные психологические навыки с началом войны не понадобились?

– Моим детям и внукам – нет. А вот с соседями и некоторыми знакомыми приходилось общаться в качестве психолога. И сейчас иногда приходится: люди иногда звонят, просят о помощи или просто обращаются за советом.

– А в своей семье вы – центр оптимизма, я правильно поняла?

– Ну а кто же, если не я? Я вообще такой родилась, я – в папу. Он был у меня очень сильным и позитивным человеком. К тому же, я ведь одесситка!

– А во что вы верите?

— В Бога я верю. Меня вот еще спрашивают, верю ли я в Победу. Я не просто верю, я уверена в ней. С первого дня войны уверена. И вообще, сами подумайте: ну разве может быть иначе?

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