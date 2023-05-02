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Девять лет спустя: как в Одессе чтили память жертв трагедии 2 мая (фоторепортаж)

Девять лет спустя: как в Одессе чтили память жертв трагедии 2 мая (фоторепортаж)

2 мая – девятая годовщина массовых столкновений на Греческой площади и на Куликовом поле в Одессе – участников Евромайдана и так называемых «антимайдановцев» в 2014 году. Тогда в Одессе в результате уличных боев погибли 48 человек. Первыми жертвами стали украинские патриоты города, погибшие в центре Одессы.

Напомним, в прошлом году 2 мая, когда уже вовсю шла полномасштабная война, в Одессе был объявлен «затяжной» комендантский час. В этом году комендантский час обычный, война продолжается… Что происходило в центре города и на Куликовом поле у Дома профсоюзов?

2 мая в Одессе: на Куликово поле – только по предъявлению документов

На Куликовом поле – усиленные наряды полиции. Попасть туда можно было только в районе конечной трамвайной остановки. Само поле оцеплено оградительными лентами.

Правоохранителей очень много. Фотографировать посты не разрешают.

Одесский котик на Куликовом поле
Дом фрофсоюзов, 2 мая 2023 г.
Одесский Дом профсоюзов

Если находятся граждане, которые желают возложить цветы, сделать это можно. Пока у меня проверяют документы (служебное удостоверение, паспорт) наблюдаю картину, как женщина пытается «просто пройти». Говорит, что она этой дорогой «обычно ходит на Привоз».

Предельно вежливо представители полиции ей поясняют, что сегодня «просто так» по Куликовому полю не ходят. Нужно предъявить документы. Происходит слегка курьезная чисто одесская ситуация. Женщина пытается понять, «зачем паспорт, чтобы пройти на Привоз». Ей напоминают об «особом дне». Женщина недовольно пожимает плечами, говорит, что «у нас тут война второй год, а не особые дни», уходит. То есть, топает на Привоз «непривычным путем» – в обход…

Наблюдаю: людей очень немного. Представителей полиции гораздо больше. Успеваю узнать, что никаких «столкновений, непоняток, претензий» (любые «митингоподобные» ситуации строго запрещены – в стране идет война) по состоянию на три часа дня не происходило. Желаете возложить цветы – пожалуйста, но только после предъявления документов…

Цветы у Дома профсоюзов выложены «дорожкой», тут сегодня очень-очень тихо. Как это выглядит – смотрите на наших фото. Кстати, выйти с Куликового поля можно только другим путем: «выходом» служит проход, который ближе к Железнодорожному вокзалу. Об этом представители полиции предупреждают на «входе», где проверяют документы…

Память о трагедии 2 мая
На Куликовом поле в Одессе, 2 мая 2023 г.
2 мая в Одессе на Куликовом поле
Цветы у дома профсоюзов в Одессе

2 мая в Одессе: центр города не оцеплен

В центре города, у импровизированного мемориала первых погибших 2 мая 2014 года в Одессе патриотов Украины Игоря Иванова и Андрея Бирюкова нет никаких оцеплений. Люди приходят к мемориалу, напротив которого установлена табличка в память об Игоре Иванове, тихонько кладут цветы…

мемориальная доска в Одессе

Мемориальная доска в память об Игоре Иванове

И здесь, и на Соборной и Греческой площадях, и по всему центру города – тоже усиленные наряды полиции. Ребята говорят, что «все проходит очень тихо и спокойно». Никаких нарушений не было.

Центр города полон жизни, солнце уже по-настоящему майское. Наблюдаю: многие подходят к мемориалу, всматриваются в фотографии ребят… Вот и еще одна девушка принесла цветы.

Возложением цветов к мемориалу в Одессе
Одесситы приносят цветы к мемориалу
Центр Одессы, 2 мая 2023 г.
У мемориала в центре Одессы
В память о трагедии 2 мая в Одессе
Мемориал в память о погибших 2 мая 204 г. в Одессе
Цветы у одесского мемориала
Центр Одессы 2 мая 2023 г., патруль полиции
Мемориал в центре Одессы, 2 мая 2023 года

Пожилая женщина пришла сразу с несколькими букетами, постояла с ними у мемориальной доски: со слезами на глазах пошла укладывать их к мемориалу.

Разговорились… Женщину зовут Вера Омельчук, она – близкий друг родителей Игоря Иванова.

Мемориал в центре Одессы

Вера Омельчук

– Вот пришла цветочки Игорьку принести. Его родители – Любочка и Владимир – не смогли приехать, живут сейчас далеко… Девять лет прошло, а они все еще не могут поверить в гибель сына.

– Попросили вас принести цветы?

– Нет, не просили, это я сама «напросилась». И от них, и от себя…

Добавляет чуть позже:

– Говорить вроде как больше не о чем. Кажется, с началом войны все-все должны были все-все уже понять и осознать. Но, знаете, я все-таки еще скажу… Вот смотрю на портрет Игорька, и думаю: неужели еще есть те, кто еще не понял, за что 2 мая 2014 года Игорь и его единомышленники отдали свою жизнь? Они ведь на целых восемь лет «оттянули» то, что мы имеем сегодня – самой полной жуткой мерой?!..

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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