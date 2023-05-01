Трудоустройство переселенцев: проблемы, льготы, компенсации и работа на удаленке

Ко дню труда, который у нас отмечается 1 мая, «Одесская жизнь» вместе с заведующей Одесским бюро правовой помощи № 3 Татьяной Пироженко продолжает отвечать на вопросы связанные с работой во время войны. В этот раз мы поговорим о трудоустройстве переселенцев, дистанционной работе и о льготах для работодателей.

Недавно мы писали: Как работает КЗоТ во время войны и что изменилось в трудовых отношениях

О трудоустройстве переселенцев

— Есть какие-нибудь особенности трудоустройства переселенцев, о которых важно знать?

— Для внутренних переселенцев трудоустройство зависят от того, уволился ли человек из предыдущего места работы или нет. Это может быть:

трудоустройство по совместительству;

трудоустройство на новом (основном) месте работы.

Трудоустройство по совместительству

Согласно Кодексу законов о труде (статья 21), работник имеет право реализовать свои способности в производственном и творческом труде путем заключения трудового договора на одном или нескольких предприятиях (учреждениях, организациях). Однако такое трудоустройство возможно для тех, кто не относится к работникам, руководителям или заместителям государственных предприятий, учреждений, организаций.

Трудоустройство на новом (основном) месте работы

Для того чтобы это осуществить необходимо уволиться с прошлого места работы в одностороннем порядке: переселенец подает в центр занятости заявление на имя работодателя, о чем центром занятости сообщаются работодатель, территориальные органы Государственной налоговой службы и Пенсионного фонда. Если внутренне перемещенное лицо не имеет документов необходимых для предоставления статуса безработного, он получает статус безработного без обычных требований. Страховой стаж и пособие по безработице таким лицам назначается в минимальном размере, установленном законодательством.

Это касается переселенцев, которые не имели возможности прекратить трудовой договор по соглашению сторон (часть 1 статья 36 Кодекса законов о труде) или по собственной инициативе (статья 38 и 39 Кодекса законов о труде) из-за того, что не могли продолжать работу по предыдущему месту жительства.

Дистанционная работа при отсутствии света

— Имеем ли мы право на дистанционную работу или другой режим работы при отключении электроэнергии?

— Да. Если работа предусматривает возможность ее осуществления удаленно с помощью информационно-коммуникационных технологий, работодатель может принять решение о переводе работника на дистанционную работу. Однако нужно учесть, сможет ли работник выполнять свои полномочия в длительном отсутствии электроснабжения.

В случае поочередных графиков отключения электроэнергии для обеспечения выполнения работником его полномочий можно изменить время начала работы так, чтобы рабочий день начинался и заканчивался до или после таких отключений. Также можно перенести время обеденного перерыва. Это не нарушение прав работника, а для работодателя это вариант, который позволит ему избежать лишних затрат.

— Повлияет ли это на нашу зарплату?

— Оплата труда за неполный рабочий день или неполную рабочую неделю должна производиться пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Если работодатель не ведет деятельности в связи с военными действиями — всем работникам, независимо от места их нахождения, устанавливается простой или трудовой договор может быть приостановлен.

Какие льготы работодателям предоставляет государство

— Какие сейчас есть льготы для работодателей?

— Для работодателей действуют льготы при трудоустройстве перемещенных лиц. Это предусмотрено Постановлением Кабинета министров №331 и №67. Компенсация расходов предоставляется работодателю, кроме бюджетных учреждений, за исключением сферы социальных услуг и фондов общеобязательного государственного социального страхования. За каждое трудоустроенное лицо на условиях срочного или бессрочного трудового договора, гиг-контракта, в частности по совместительству, работодатель получает:

компенсацию затрат на оплату труда в виде минимальной заработной платы в течение двух месяцев (но не выше двух размеров минимальной заработной платы, установленной законом) за трудоустройство зарегистрированных безработных переселенцев на условиях срочного трудового договора продолжительностью не более шести календарных месяцев, при сохранении гарантий занятости такого лица в течение периода, превышающего продолжительность выплаты в два раза;

компенсацию расходов на переподготовку и повышение квалификации переселенцев, трудоустроенных не менее чем на 12 календарных месяцев. Размер компенсации определяется Кабинетом министров в пределах стоимости обучения.

Словарь профессиональных терминов

«Простой» — это приостановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий по каким-либо обстоятельствам. Он может продолжаться без ограничения времени, пока существуют эти обстоятельства. Во время простоя выплачивается не ниже 2/3 тарифной ставки, установленной работнику. Время простоя по вине работника не оплачивается. В случае оплаты простоя предприятием, период его действия засчитывается в страховой стаж.

«Приостановление действия трудового договора» — это временное прекращение работодателем обеспечения работника работой и временное прекращение работником выполнения работы по заключенному трудовому договору. Приостановление трудового договора возможно только в период военного положения. В этом случае заработная плата не выплачивается и не засчитывается страховой стаж работника.

«Гиг-контракт» — это система работы, когда сотрудников не принимают в штат, а приглашают на конкретные проекты, где они в определенные сроки решают поставленные задачи.

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