С начала мая одесситам запретили ловить бычка

С 1 мая по 15 июня запретили любительский и промышленный отлов бычка в связи с его нерестом. Об этом сообщил Одесский рыбоохранный патруль.

Согласно сообщению, запрет распространяется на территорию Черного моря с заливами в пределах Одесской области, Тилигульского, Шаболатского, Сухого, вершину Григоровского (Малого Аджалыкского) и Дофиновского (Большого Аджалыкского) лиманов.

В рыбоохранном патруле пишут, что в период действия запрета разрешается любительское рыболовство крючковыми орудиями отлова с количеством крючков не более двух на рыбалку или спиннингом с одной искусственной приманкой с берега.

Следует заметить, что черноморский бычок нерестится на мелководных прибрежных участках водоемов. Общая плодовитость у разных самок составляет от 200 икринок до 4 тысяч. Икринки грушевидной формы, длиной до 4 миллиметров. Обычно в одно гнездо откладывают икру несколько самок, и молодежь вылупляется в разное время.

В течение всего периода развития самец добросовестно охраняет кладку, периодически обмахивая икру плавниками. При приближении других рыб, самцы осуществляют сложный звуковой сигнал, эффективно действующий на врагов и заставляющий их покинуть гнездовую территорию. Если самца в это время выловить, то икру уничтожают разные животные.

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Фото: Википедия.