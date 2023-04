Почему IT-сфера в Украине лидирует и продолжает расти во время войны

Как IT-сфера выжила и растет во время войны

Последние несколько лет внимание к направлению IT растет во всем мире. Особенно среди молодежи. По данным Ассоциации IT Ukraine, к началу полномасштабной войны пятьдесят четыре процента украинских выпускников школ хотели учиться IT. В основном айтишники — разработчики, работающие над разным программным обеспечением: системы управления полетами в большом аэропорту, интернет-магазина косметики, или мобильного приложения банка.

В 2022 году эта сфера вышла на первое место по экспорту услуг, которая принесла Украине более четырех процентов ВВП, и стала единственной, которая продолжила расти в условиях войны. Эти показатели позволили Украине оказаться в странах-лидерах по экспорту IT-услуг в Европу. К 2024 году государство планирует увеличить долю IT в ВВП страны в два с половиной раза – до десяти процентов.

Цифровые продукты украинских разработчиков используют двадцать процентов мировых компаний. Согласно данным Ассоциации IT Ukraine, в Украине в три раза меньше IT-специалистов на сто тысяч населения, чем в таких государствах ЕС, как Венгрия, Польша и Сербия.

Какая ситуация с IT-специалистами в Одессе

Год назад Одесса замыкала пятерку крупнейших украинских городов по количеству IT-специалистов. По данным Ассоциации, в нашем городе проживало тринадцать тысяч восемьсот человек, принадлежащих к ИТ. За последний год ситуация поменялась. Мы снизили рейтинг. В конце 2022 года, по данным профильного портала DOU, Одесса сместилась на одну строчку вниз, уступив Ивано-Франковску. Сейчас у нас проживает чуть более девяти тысяч айтишников. Больше потерял Киев: в 2021 году там находилась почти половина всех специалистов (сорок четыре процента). В конце прошлого года их количество снизилось до двадцати шести процентов.

Какой он — среднестатистический IT-специалист в Украине

Среди представителей технологической профессии – три четверти мужчин. Средний возраст айтишника двадцать девять лет. Чуть меньше половины состоят в браке, у каждого четвертого есть ребенок. Более двадцати процентов одесских специалистов работают над проектами, связанными с е-commerce, десятая часть – над финансовыми решениями. Средний доход одесского middle-специалиста составляет две тысячи пятьсот восемьдесят девять долларов, все зависит от специализации и опыта.

«Война сменила рынок труда в Украине, в стороне не остался IT-сектор. Если в довоенный период на одного кандидата приходилось две с половиной вакансии, то сейчас все наоборот. На одну вакансию претендуют пять кандидатов. В то же время, нужны преимущественно опытные специалисты», – объяснил Сергей Гаращук, региональный руководитель компании EPAM, которая является отраслевым лидером в Украине. По его мнению, сейчас удачное время, чтобы начать обучение и погружение в профессию, а когда рынок стабилизируется, попробовать себя в новом деле.

Соучредитель и член совета директоров SoftServe Тарас Кицмей считает, что рынок труда в украинском секторе IT отреагировал как на ухудшение глобальной ситуации в секторе с сокращением инвестиций, так и на неготовность новых клиентов пользоваться услугами украинских IT-компаний в условиях войны

Как учиться на IT и кому это стоит делать

Война усилила и так высокий спрос на обучение IT-специальностям. Согласно данным EPAM University, количество регистраций на образовательные программы летом возросло более чем в десять раз, если сравнивать с довоенным периодом. На проект IT Generation от Минцифры, предлагавший бесплатное обучение, подали заявки более ста тысяч украинцев. Всего за год на IT-специальности поступило рекордное количество студентов – почти шестьдесят тысяч.

В государственных вузах можно получить вожделенную специальность айтишника. В Одессе крупнейшими учебными заведениями, которые выпускают будущих разработчиков, являются ОНУ им. Мечникова и НУ «Одесская политехника». За год оба университета закончили 870 бакалавров. Это составляет половину всех выпускников IT-специальностей в регионе.

Более восьмидесяти процентов разработчиков – это молодые люди в возрасте от восемнадцати до тридцати двух лет. Но сменить профессию можно в любом возрасте. В IT есть специалисты старше пятидесяти лет. Выбирая айти, нужно понимать: без английского языка не обойтись и нужно иметь мотивацию к обучению.

Руководитель образовательных программ EPAM University Денис Гринев говорит, что сегодня есть возможности научиться IT даже бесплатно, но никто тянуть студентов не будет. «Это не классическое обучение, где можно отсидеться и получить зачет. Нужно быть готовым к обучению три-четыре часа в день в течение минимум полугода. Далее – нарабатывать опыт», – рассказал Денис Гринев.

Специалисты советуют предварительно познакомиться с профессией: расспросить знакомых, работающих в IT, просмотреть видео на YouTube. Чтобы понимать, что это за область. Кстати, разработчики создали специальный тест, с помощью которого можно определить свои способности к IT и узнать, какая специальность подходит больше.

Как IT отрасль помогает Украине во время войны

Айтишники активно донатят на ВСУ. Восемьдесят шесть процентов специалистов из Одессы подчеркнули, что регулярно вносят волонтерские взносы. Программисты привлекают к материальной помощи и международных заказчиков, с которыми работают. Так, компания Epic Games, создатель игры Fortnite, собрала сто сорок четыре миллиона долларов помощи украинцам. Компания перечислила доходы, полученные за две недели продаж игры. Таких примеров много.

Приблизительно пять процентов разработчиков мобилизовали, а каждый десятый находится в кибервойсках, работает ли над государственными проектами. В виртуальном пространстве также борются с агрессором, поскольку кибератаки за прошлый год, по данным Google, увеличились на двести пятьдесят процентов.

Программное обеспечение, которое создают украинцы, помогает нашим защитникам противостоять врагу на поле боя. Да, самой известной программой для военных считается «Дельта». Разработка помогает собирать в одном месте информацию об объекте из всех возможных источников: радиоперехват, аэросъемку, данные разведки и т.д. Говорят, что именно эта программа помогла затопить крейсер «Москва».

Многие полезные IT-волонтеры делают и для мирных целей, которые также помогают приблизить победу. Сергей Гаращук отметил, что только в EPAM специалисты работают над 15 проектами, запрос на которые поступил от госорганов. К примеру, прошлой весной в условиях масштабного вторжения аграрии пытались готовиться к посевной. «В профильном министерстве обратились к разработчикам с просьбой помочь в сборе информации. Была создана платформа для аграриев Аgrostatus.org, где фермеры могли оставить информацию о состоянии полей (некоторые были заминированы или простреливались), топлива, семян и пригласить необходимую помощь», – рассказал Сергей Гаращук.

Также сделали проект по запросу Офиса президента. За год в Украину поступило более миллиона тонн гуманитарного груза. Это создало трудности с оформлением и распределением помощи. Специальный логистический сервис Сustoms.help.gov.ua значительно помог в оформлении и декларировании груза и вдвое снизил время, которое они тратили на оформление.

Представители сил защиты уже не раз благодарили украинских IT-специалистов за помощь. Эксперты считают, что у нашей страны есть все шансы стать одним из лидеров среди разработчиков программного обеспечения для военных. Ведь многие новинки тестируются в реальных условиях.

