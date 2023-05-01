Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области провели в последний путь трех бойцов ВСУ

В Одесской области провели в последний путь трех бойцов ВСУ

Сразу в трех районах Одесской области местные жители прощались с защитниками Украины – в Белгород-Днестровском, Березовском и Подольском. Об этом сообщили в пресс-службах территориальных громад районов.

В конце апреля и начале мая в разных районах Одесской области хоронят несколько Героев Украины, отдавших свои жизни за независимость и свободу нашей страны.

В Любашевской громаде Подольского района провели в последний путь Александра Косинского, умершего от последствий тяжелых боевых ранений, полученных на войне.

Прощание с воином прошло в родном поселке Любашевка нашего защитника. Сотни жителей громады провожали траурный кортеж с гробом Александра.

23 апреля 2023 года при выполнении боевого задания вблизи населенного пункта Новокалиново Донецкой области погиб житель с. Виноградное Новокальчевской громады Березовского района оператор-радиотелефонист разведывательного отделения, старший матрос Евгений Васильевич Плаксий.

В воскресенье, 30 апреля, жители Березовского района провели в последний путь по живому коридору Евгения Плаксия.

В марте вблизи населенного пункта Терны Донецкой области погиб житель Шабской громады Белгород-Днестровского района мастер-сержант Владимир Мирза.

Прощание с Владимиром Мирзой состоится 1 мая в 12.00 в селе Шабо по улице Центральной, 69.

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Фото: страницы Шабской, Любашевской и Березовской громад в фейсбуке
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Редакция ПРОФИЛЬ

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