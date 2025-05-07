Основные изменения

Заявления через «Дію». Теперь можно подать заявление о смене адреса, возвращении домой, выезде за границу или отказе от статуса переселенца через приложение «Дія».

Переезд по состоянию здоровья. Если человек проходит лечение в другом городе более 15 дней, он должен зарегистрировать новый адрес в течение 60 дней. Если этого не сделать – статус ВПО могут отменить.

Военные могут получить справку ВПО. Такое право получают военнослужащие, если до службы они жили на оккупированных территориях или потеряли жилье в результате боевых действий.

Отмена статуса ВПО

Статус ВПО могут отменить, если указан недостоверный адрес или человек находится за границей более 90 дней без уважительной причины. Проверки будет проводить Министерство финансов.

Как восстановить статус? После возвращения в Украину можно повторно подать заявление через ЦНАП или «Дію».

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