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Маевка по-одесски: как одесситы отмечали 1 Мая в ХІХ веке?

Маевка по-одесски: как одесситы отмечали 1 Мая в ХІХ веке?

Долгое время понятие «маёвка» связывали с сознательным революционным пролетариатом. Но это связывали те, кто читал только «Историю партии», а другие источники так и не осилил. А вот, например, в Одессе такими глупостями, как читать «Историю партии», не занимались, а занимались делом.

А на маевки в Одессе ездили чуть ли не с первого дня основания города.

Приравнять к праздничному

История очень запутанная вещь. С ней нужно не бороться, что делают сегодня, а разбираться. Действительно, где-то в 1891 году где-то в Петербурге где-то в первых числах мая народ решил оттянуться. Взяли по бутылке, по кругу домашней колбаски, первые хрустящие огурчики, козью брынзочку и поехали на природу. А чтобы полиция не приставала: «Откуда у вас такие продукты?» — для конспирации закуску завернули в листовки с глубоко революционным содержанием, а содержимое бутылок спрятали ещё глубже, то есть в себя.

Таким образом, полицию нагло обманули: «Дескать едем бастовать, так что не приставать!». — «Это другое дело, — сказали полицейские чины, хотя сами задумались: — А мы-то чего ждём, чего не бастуем? У нас своих стаканов что ли нет?!»

Одесситам столичные порядки были не по душе. Они заняли более радикальную позицию: «Если мы будем ждать 1891 года, чтобы поехать за город, чтобы там наверняка встретить весну и, не дай бог, Бориса Наумовича, то явно не дождёмся весны, а дождёмся, что Борис Наумович упадёт на хвост и всё сам выпьет».

Маевка 19 века_1

И поскольку с календарём была полная неразбериха: весна по календарю приходила 1 марта, а наступала в Одессе 1 мая, то именно этот день решено было считать началом весны и приравнять день 1 мая к праздничному.

Конечно, тогда, в первой половине ХІХ века, до будущих впечатляющих советских сценариев Первомайских демонстраций ещё руки не дошли. А то как бы неожиданно выглядела Одесса в этот праздник. Краевед Р. Александров в своей книге «Давний свет» однажды даже предложил свою экспликацию, как бы это могло выглядеть. Вот и мы хотим предложить свой сценарий — что-то в таком роде…

1 мая. Город с утра могут перегородить деревянные рогатки, вдоль которых пусть прохаживаются городовые. Генерал-губернатор М.С. Воронцов со всей своей канцелярией поднимается на трибуну в центре Соборной площади и рукой приветствует верноподданнически настроенные колонны служащих торгового дома Вагнера и следующие за ними ряды демонстранток демонстрационного модного салона мсье Лавиньотта. Народ, конечно, вдохновлено ликует, потому что нельзя не ликовать, прочитав вдохновляющие лозунги: «Пусть живёт и крепнет патриархальный союз трудового крестьянства и столбового дворянства», «Отречёмся от винного духа — пивом Енни запьём бормотуху» или «Пусть крепнет интернациональная дружба банкира Рафаловича, участника погромов с потерпевшей стороны, и купца Мокрухина, участника погромов с противоположной стороны». А над трибуной мятежный ветер с утра развевает два предписанных властями лозунга: «Дело Ришелье живёт и побеждает» и «Ришелье — ум, честь и герцог нашей эпохи».

Готовность № 1

маевка 19 век

Но нет, всё было не так. Другими были маёвки. Одесситам хотелось отдохнуть от зимы. Набухающие почки деревьев и почки личные молили: «Ну, сделайте же что-нибудь!». В семьях объявлялась «готовность № 1». Заказывался извозчик и в придачу грузовая подвода, потому что раз выезд на прибрежные склоны планировался как праздничный, то он требовал всех атрибутов праздника. Только не такого праздника, о котором народ говорит «где упал — там новоселье». А настоящего. Чтобы изумрудную травку прикрыла непременно белая скатерть, на которой после первого же тоста было видно, как её расцветят разводы красного вина, а после второго покроют серебряные курганы селёдочных голов. А это всё надо было довезти, и, главное, удержаться и не съесть по пути. Аппетит семьи на природе и определял грузоподъёмность подводы.

Ключевым моментом маёвки была культурная программа, для чего скрупулёзно отбирались музыкальные инструменты. Могли фигурировать мандолина, на которой играла жена, большой барабан, на котором играл дедушка (правда, играл в карты). Но, главное, нельзя было забыть рояль, на котором играл чудо-ребёнок — дочка Голдочка. Концерт на природе идеально для этого подходил. Потому что извлекаемые из рояля Блютнера дочкой Голдочкой звуки без натяжки можно было назвать «нечеловеческой музыкой», и в городской квартире бесчеловечные соседи, демонстрируя свою необразованность, заслышав их, тут же вызывали полицию с формулировкой: соседи за стеной убивают Моцарта. Зато на склонах Отрады Моцарта можно было убивать, пытать, четвертовать и заставлять переворачиваться в гробу. Не понятно только почему никто не пробовал 40-ю симфонию исполнять.

Маевка 19 века_

Конечно же, одесситы не ленились и брали с собой на природу всякие милые мелочи. Брали клетку с канарейкой, бабушку с раскладушкой или граммофон с пластинками, дабы порадовать народ скрипучими и почему-то похожими одна на другую старинными песнями, как на юбилее Аллы Пугачёвой.

Опытный глава семейства брал колоду карт, которая помогала, если придёт прикуп, решить проблему, как вернуться домой. А дедушка брал с собой картину в багетовой раме, чтобы заодно было куда вернуться. Картина была с глубоким смыслом, ибо изображала «Наводнение на Неве в Петербурге в 1824 году» и ежеминутно напоминала, что кран на кухне такой же ненадёжный, как и Нева весной.

Ранее мы рассказывали о Дне одесской космонавтики: как Одесса в космос летала.

Первомай-пати на склонах

отдых на склонах Одессы

Чем хороши были одесские склоны? Никаких национальных различий, никаких религиозных конфессий. Все одесские народы лежат на травке по соседству друг с другом и вздыхают. Сил есть уже нет. Пить тоже. Но где-то шевелится мысль: надо превозмочь себя и выпить. Но ещё лучше угостить соседа, нанести прицельный удар по его печени своей национальной гордостью. И уже от всех пахнет болгарской ракией, греческой узой, молдавской палинкой, румынской цуйкой, украинским спотыкачом и русским mix’ом, потому что Россия издавна стремилась если не объединить разные народы, то хотя бы на халяву их национальные напитки перехватить у горла и смешать в себе.

И сразу после этого танцы — что-нибудь зажигательное, можно даже молдавское. Танец, венец движенья, и его предписывают врачи и власти. Потому что, если не дать выход эмоциям и нектарам, что слились за день в организме, начинаются народные волнения.  Закуска рвётся на волю, и рождается ливийский бунт, бессмысленный и бестолковый.

На маевку к Ришелье и в Ботсад

дача ришелье

Со временем (во второй половине ХІХ века) кроме одесских склонов модными местами маевки сделались бывшая дача Ришелье (Дюковский сад) и сад Ботанический, в отличие от Дюковского, оставшийся лишь виртуально на старых картах в районе нынешнего проспекта Гагарина. Здесь 1 мая гуляния были окультурнены. Как упоминают старые газеты, играли духовые оркестры. Инсценировались «военные картинки». Взлетал на изумление одесситов «аэростатический воздушный шар». Свою ловкость показывали вольтижёры, фокусники, берейторы. А «искусство в бегании» демонстрировала известная циркачка госпожа Густеден. У нее, по правде, иного варианта и не было, после того как муж застукал её в кустах с каким-то поручиком пусть и в цирковой позе, но отнюдь не предназначенной для обозрения публикой.

Маевка в Одессе. Середина 19 века

Как всё это было прекрасно! Ранние весенние цветы на клумбах. Шляпки дам, похожие на те же клумбы, только заботливо политые весенним дождём. И ожившая картина А. Саврасова «Грачи прилетели и совсем обнаглели». И витающая надо всем этим ленивая беззаботность. И томный вальс с открытой веранды. И ощущение, что всё это навсегда…

* * *

Но оказалось, что не навсегда. Потом 1 мая детей и внуков тех одесситов поведут строем (пардон, стройными колоннами) на никому ненужные, ни на что не вдохновляющие демонстрации. Но, слава Богу, кому-то придёт в голову продлить праздник весны ещё на один день (до 2 мая). И тогда народ в отместку за новую жизнь возродит традицию, отправляясь на маёвку, в листовки с пламенными лозунгами заворачивать круг домашней колбасы. А традиционная стопка, согретая рукой и согревающая душу, станет в целях той же конспирации именоваться «спутником агитатора». А когда-то в Одессе за спокойную, человеческую жизнь не надо было агитировать.

Фото: из открытых источников

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Валентин Крапива
Валентин Крапива ПРОФИЛЬ

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4 комментариев
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читатель
читатель
10 лет назад

Автор бредит

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Горожанин
Горожанин
10 лет назад

Уважение автору!

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читающий горожанин
читающий горожанин
9 лет назад

уважение автору, который бредит!

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Аноним
Аноним
9 лет назад

Супер! С точки зрения историка – материал явно с натяжкой, но обыватель будет счастлив!

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