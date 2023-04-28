Как работает КЗоТ во время войны и что изменилось в трудовых отношениях

С введением в Украине военного положения в наших трудовых отношениях на законодательном уровне многое изменилось. «Одесская жизнь» вместе с заведующей Одесским бюро правовой помощи № 3 Татьяной Пироженко подготовили ответы на актуальные трудовые вопросы.

Ежегодно 28 апреля в мире отмечают День охраны труда. Это также международный день памяти рабочих, погибших или получивших травмы на работе.

— Максимальная продолжительность рабочего времени в период военного положения?

— Согласно статье 1 Конвенции международной организации труда (МОТ) №47 «О сокращении продолжительности рабочего времени до сорока часов в неделю» и статьи 50 Кодекса законов про работу Украины, в обычное время продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Однако в период военного положения рабочее время могут увеличить до 60 часов на объектах критической инфраструктуры. Такое решение является правом работодателя и не предусматривается для всех в обязательном порядке. С деталями можно ознакомиться в статье 6 Закона №2136 «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

— Можно ли во время войны привлекать к работе в выходные и праздничные дни?

— В период войны работодатель может привлекать к работам в выходные дни. Для этого необходимо выдать соответствующее распоряжение. За работу в выходной день по соглашению сторон трудового договора работнику предоставляют другой день отдыха или оплачивают фактически отработанные часы в двойном размере. Что касается праздничных дней и работы накануне праздничных дней, то в период военного положения праздничные дни не применяются и продолжительность рабочего дня накануне праздничных дней не сокращается. Все согласно закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений» № 2352-IX и статей 53,73,107 Кодекса законов о труде.

— Платят ли работникам, которые находятся на службе в ВСУ?

— Согласно части 3 статьи 119 Кодекса законов о труде, если работник призван на службу или подписал контракт на прохождение военной службы, до дня его фактического увольнения сохраняется только место работы и должность на предприятии. Таким работникам осуществляется выплата за счет государственных средств согласно закону «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». 10 апреля 2023 года Верховная рада проголосовала за возвращение военнослужащим дополнительных ежемесячных выплат в размере 30 тысяч гривен. Законопроект №9071 вступит в силу после подписи президента Украины.

— Зарплата может уменьшиться или увеличится во время войны?

— В период военного положения заработная плата выплачивается на условиях трудового договора. Однако работодатель освобождается от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда, если докажет, что это нарушение произошло вследствие ведения боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств. Увольнение работодателя от ответственности за несвоевременную оплату не освобождает его от обязанности выплаты. Просто срок выплаты зарплаты может быть отсрочен до возобновления деятельности предприятия.

— Мы имеем право на отпуск во время войны?

— В период военного положения получить отпуск можно, но не больше 24 календарных дней в году. Если полагается отпуск продолжительностью более 24 дней, его оставшиеся дни можно будет использовать после окончания военного положения. Кроме того, работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если человек находится на объектах критической инфраструктуры. По семейным обстоятельствам и по другим причинам работник может взять отпуск без сохранения заработной платы на срок не более 15 календарных дней в году. Также в течение военного положения работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, установленного статьей 26 Закона Украины «Об отпусках». По заявлению работника, выехавшего за пределы Украины или приобретшего статус ВПО, в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы не более 90 календарных дней, без зачисления времени нахождения в отпуске в стаж работы, что дает право на ежегодный основной отпуск.

— Могут ли работника уволить, если он уехал еще в начале войны, но сейчас работа возобновилась, а человек так и не вернулся?

— 19 июля 2022 вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений» с новыми основаниями для увольнения. Среди них:

увольнение работника, с которым нет связи более четырех месяцев подряд;

отсутствие информации о причинах отсутствия более 4 месяцев подряд (по уважительной причине или без).

Если работник докажет, что в течение 4 месяцев проинформировал работодателя о причинах своего отсутствия, суд его может восстановить. Если работник уехал и не может работать дистанционно, но выходит с работодателем на связь, уволить его в связи с отсутствием на работе более 4 месяцев работодатель не имеет права. В таких случаях трудовое законодательство позволяет по другому организовать трудовые отношения между работником и работодателем, в частности:

отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью не более 90 календарных дней;

приостановление действия трудового договора сроком на период действия военного положения.

— Куда обращаться, если права работников нарушаются? Или вы как специалисты по праву пожелали нам делать?

— Если собственник предприятия или руководитель совершил нарушение норм Кодекса законов про работу Украины, работник имеет право обратиться за защитой с заявлением в:

комиссию по трудовым спорам, если таковая существует на предприятии (статья 221 Кодекса законов про работу Украины);

Государственную службы Украины по вопросам труда (044) 288-10-00, (048)705-40-88 или (048) 705-40-78);

полицию с заявлением о совершении уголовного правонарушения (например, в случае незаконного увольнения, невыплата заработной платы, грубое нарушение соглашения о труде);

подать в суд.

Кроме того, в случае нарушения трудовых прав вы можете получить бесплатную первичную и вторичную правовую помощь по номеру 0 (800) 213-103 или обратиться в ближайшее бюро.

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