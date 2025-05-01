«Здесь не просто пятьсот фотографий, это альбом нашей страны, зафиксированная история нашей страны. Это — семейный альбом, в котором вместо «мама, папа, я» — Святослав, сцена и «Океан». Это книга о пройденном пути, который преодолевался с микрофоном, гитарой, звуковым пультом…» — именно такими словами начала презентацию Светлана Бондарь, заведующая литературной частью театра им. Василько, на сцене которого проходила презентация. Зрители и певец оказались на одной площадке сценического пространства, но эта встреча не превратилась в спектакль одного актера — скорее это был диалог двух любящих друг друга сторон: публики и ее кумиров, которые уже тридцать лет вместе.

Книга «Океан Ельзы. 30 лет в фотографиях и воспоминаниях» была издана накануне Нового года. Ее автор — музыкальный обозреватель и писатель Игорь Панасов — собрал не только полтысячи фото (в том числе и снимки с первого выступления группы), но и более сорока интервью, в которых своими воспоминаниями делятся музыканты, друзья, люди, находившиеся рядом в разные времена.

Также лидер группы «Океан Ельзы» рассказал, что сейчас идут съемки документального фильма о группе, премьера которого запланирована на осень. Святослав не только рассказывал, но и вел диалог с публикой, а потом подписал каждый экземпляр книги, купленный в тот вечер. Далее — прямая речь певца о важном.

О начале творческого пути

На Западной Украине, и во Львове в частности, формировалась очень яркая, специфическая, новая волна культуры. В музыке, в искусстве, в театре, в прикладном творчестве, в полиграфии…

Это был стык 80-х и начало 90-х, когда Советский Союз уже начал разваливаться — и, к счастью, развалился. Этот период — период освобождения новой энергии, как извержение вулкана — принес мощную волну всего нового и интересного.

Львов занимал уникальную позицию. Он был близко к границе. Здесь происходило много неожиданного. Но что особенно важно: поскольку запад Украины всегда оставался преимущественно украиноязычным, вся культура была украиноцентричной. И эта смесь западной свободы и украинского контекста — языка, ментальности — дала мощный толчок именно украинскому искусству. Это не был филиал советского искусства.

На этом стыке в 80-х возник целый пласт новой украинской музыки. Я тогда был школьником, помню себя в 14, 15, 16 лет — когда все это происходило. А началось все в 1987 году, когда мне было двенадцать. Я случайно вечером по телевизору посмотрел одну из первых передач «До и после полуночи», тогда еще московскую. Там иногда показывали западную музыку.

Я увидел видео, где бородатый парень за роялем поет песню на английском языке. Я просто влюбился в тот момент в эту музыку. Как я потом понял — это была группа The Beatles и Пол Маккартни. С тех пор я страстно полюбил музыку, начал собирать «Битлз» и другую классическую западную музыку.

У нас в школе собралась команда единомышленников. Мы слушали довольно необычную для нас музыку — ту, что была гораздо старше нас самих. Пока все вокруг слушали актуальные хиты и «Ласковый май», мы были отдельной тусовкой. И на этом фоне во Львове возникла новая рок-музыка.

Об актуальности и энергии веры

Самыми мощными всегда становятся самые актуальные песни, которые ты написал недавно. Недавно, не в рамках «Океана Ельзы», а в рамках нового творческого эксперимента, о котором, возможно, расскажу позже, я написал песню под названием «Февраль не проходит».

Я буквально написал ее в феврале. Это все, о чем я думаю, что чувствую — каждая строчка обо мне. Но мы сознательно сделали ее с достаточно оптимистичной энергией. Потому что текст, конечно, о тяжелых и сложных вещах, но энергетика — это надежда и вера в то, что все будет хорошо.

Там есть такие строки: «ты — единственный повод держать хвост трубой, с тех пор как мы с тобой». Для каждого это может быть что-то свое: любимый человек, творчество, вдохновение в борьбе или в помощи… Но это — твое. Думаю, это самая актуальная моя песня на данный момент, если честно.

Будет ли у Вакарчука песня про Одессу?

Святослав много говорил о своей любви и связи с нашим городом. Однако, на вопрос о том, почему до сих пор нет песни об Одессе, он ответил, что, чтобы песня резонировала с людьми, чтобы каждое слово отзывалось в сердце, нужно не просто знать и понимать, а чувствовать каждой клеткой.

— Я хотел бы пожить здесь какое-то время, но пока так не складывается, — сказал певец.

Тем не менее, первый шаг к исполнению песни об Одессе уже сделан. Лидеру группы подарили украинский перевод песни «Край Чёрного моря», выполненный Сергеем Осокой. «Очень бы хотелось, чтобы вы исполнили эту песню», — отметила Светлана Бондарь.

Приобрести альбом можно в книжных магазинах города и на сайтах по продаже книг.

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