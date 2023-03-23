Новости Одессы и Одесской области

Одесский театр Василька посетил Николаев с гастролями и подписал важный меморандум

Одесский театр Василька посетил Николаев с гастролями и подписал важный меморандум

Несмотря на военное положение, одесский театр Василька снова побывал на гастролях. В этот раз, 21 марта коллектив посетил Николаев, где на сцене Драматического театра показали спектакль «Метод». Это совсем свежая постановка, премьера которой прошла в декабре прошлого года.

Как устроены гастрольные застройки

Это уже не первые гастроли театра во время полномасштабного вторжения. В прошлом году представления одесского украинского театра увидели в Ивано-Франковске и Ровно. Впрочем, даже поездка к ближайшему соседу – это событие и еще один шаг, сделанный вопреки, а не благодаря. От Одессы до Николаева 136 километров, но когда речь идет о показе полноценного представления, даже такое расстояние требует кропотливого труда всех служб обоих театров.

Так, например, декорации загружаются еще с вечера, чтобы была возможность почти сразу после завершения комендантского часа отправиться в путь, ведь на монтировку сцены и всего остального оборудования есть всего несколько часов. По словам ассистента режиссера спектакля Александра Самусенко, визуальная простота сценического пространства обманчива, декорации тяжелы для перевозки и монтажа – многочисленные сундуки, металлические конструкции, мониторы. Именно поэтому они нуждаются в пятитонном грузовике и персонале для их монтирования. Следует за декорациями, в семь утра в путь отправляются актеры, режиссер, гримеры, костюмеры, звукорежиссеры, художники по свету и другие технические работники. Их задача – после небольшого отдыха отработать репетицию, ведь новая локация – это много мелких нюансов, и если их не проработать, это может обернуться неприятными последствиями во время выступления.

Перевозка декораций.

Перевозка декораций.

Монтаж сцены.

Монтаж сцены.

Одесский «метод» понравился николаевцам. Билеты, несмотря на привычную цену (ведь это гастроли) были раскуплены – пустых мест в зале не было, а на поклоне актеров «выкупали» в овациях. Кстати, в спектакле в роли Мерседеса Дегаса играла Тамара Лукаш, бывшая актриса Николаевского украинского театра. Это было первое выступление актрисы после ее переезда в Одессу. Поэтому приветствовать Тамару пришли и бывшие коллеги.

Зрители в зале.

Перед представлением.

Александр Самусенко, режиссер, сопровождавший спектакль, отметил, что все прошло прекрасно, зрители погрузились в действие и сочувствовали героям. А еще повезло, что не пришлось прерывать действие из-за воздушных тревог и спускаться хоть и в комфортное, но бомбоубежище.

Зрители аплодируют актерам и режиссеру

Бурные овации в конце спектакля.

Театр объединяет и борется

Но не только за аплодисментами поехали васильковцы в Николаев. Также был подписан меморандум о сотрудничестве между двумя культурными учреждениями. Это уже третий украинский театр, с которыми одесситы заключили подобный документ после Ивано-Франковского драматического и Ровенского академического украинского театра. Результатом таких соглашений стали новые спектакли и гастроли.

Это сотрудничество чрезвычайно важно для всех, ведь у областных театров сейчас чрезвычайно тяжелые условия существования, впрочем как и у всей страны. После 24 февраля творческие коллективы распылились по миру: кто-то оказался в эвакуации, мужчины пошли в ряды ВСУ. Большинство театров работали какое-то время как гуманитарные и волонтерские хабы. Однако пора выходить на сцену. И тут оказалось, что Министерство культуры не очень беспокоится о судьбе театров – они остались не только без поддержки, а в ситуации, когда об их существовании вообще забыли.

Именно о проблемах и способах их решения говорили недавно в Одессе директора государственных театров Киева, Днепра, Ровно, Херсона, Николаева, Ивано-Франковска во время дискуссии, инициированной Юлией Пивоваровой, директором художественной руководительницей отеатра Василька.

Так, например, мужскому составу коллективов Национальных театров дают разрешение на выезд, в отличие от тех, кто работает в академических или вообще «бесстатусных» театрах. Таким образом, они не имеют возможности участвовать в международных проектах, фестивалях и гастролях. Существуют проблемы с техническим персоналом – театры остаются без осветителей, звукорежиссеров, монтировщиков сцены, ведь найти новых специалистов на эти должности с небольшой и еще и урезанной зарплатой невозможно. Еще одна беда – устаревшие штатные расписания не учитывают современные реалии. Да, руководитель не может принять на работу специалистов по коммуникации, смм-ников – таких должностей просто не существует. Так что постоянно приходится выкручиваться. Есть много бюрократических преград с созданием безбарьерной среды в зданиях-памятниках архитектуры – ветеранов с инвалидностью будет увеличиваться и о них нужно начинать беспокоиться уже сейчас.

Мужчины жмут друг другу руки

Подписание меморандума.

Но одна из самых главных проблем – это недоверие к чиновникам разных уровней. Спектакль «Метод», который с успехом принимали в Николаеве, был поставлен на деньги выигранного Президентского гранта еще в 2021 году. Но, по словам Юлии Пивоваровой, театр до сих пор не получил эти деньги.

— Скорее всего об этих 120 тысячах гривен надо забыть. Казначейство не провело ни одного счета, — говорит руководитель театра.

К сожалению, описанные проблемы носят системный характер и одинаковы как для столицы, так и для регионов. Именно поэтому дискуссия дала толчок отработке общей позиции, созданию коллективного обращения в Министерство культуры с проговоркой накопившихся проблем и предложениями их решения.

Директора театров собрались вместе

Встреча директоров театров.

Читайте также:

Премьера в Одесском украинском театре: собеседование или триллер? (фоторепортаж)

Фото Сергей Никольчук, Юлия Сущенко

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить