Одесский театр Василька посетил Николаев с гастролями и подписал важный меморандум

Несмотря на военное положение, одесский театр Василька снова побывал на гастролях. В этот раз, 21 марта коллектив посетил Николаев, где на сцене Драматического театра показали спектакль «Метод». Это совсем свежая постановка, премьера которой прошла в декабре прошлого года.

Как устроены гастрольные застройки

Это уже не первые гастроли театра во время полномасштабного вторжения. В прошлом году представления одесского украинского театра увидели в Ивано-Франковске и Ровно. Впрочем, даже поездка к ближайшему соседу – это событие и еще один шаг, сделанный вопреки, а не благодаря. От Одессы до Николаева 136 километров, но когда речь идет о показе полноценного представления, даже такое расстояние требует кропотливого труда всех служб обоих театров.

Так, например, декорации загружаются еще с вечера, чтобы была возможность почти сразу после завершения комендантского часа отправиться в путь, ведь на монтировку сцены и всего остального оборудования есть всего несколько часов. По словам ассистента режиссера спектакля Александра Самусенко, визуальная простота сценического пространства обманчива, декорации тяжелы для перевозки и монтажа – многочисленные сундуки, металлические конструкции, мониторы. Именно поэтому они нуждаются в пятитонном грузовике и персонале для их монтирования. Следует за декорациями, в семь утра в путь отправляются актеры, режиссер, гримеры, костюмеры, звукорежиссеры, художники по свету и другие технические работники. Их задача – после небольшого отдыха отработать репетицию, ведь новая локация – это много мелких нюансов, и если их не проработать, это может обернуться неприятными последствиями во время выступления.

Одесский «метод» понравился николаевцам. Билеты, несмотря на привычную цену (ведь это гастроли) были раскуплены – пустых мест в зале не было, а на поклоне актеров «выкупали» в овациях. Кстати, в спектакле в роли Мерседеса Дегаса играла Тамара Лукаш, бывшая актриса Николаевского украинского театра. Это было первое выступление актрисы после ее переезда в Одессу. Поэтому приветствовать Тамару пришли и бывшие коллеги.

Александр Самусенко, режиссер, сопровождавший спектакль, отметил, что все прошло прекрасно, зрители погрузились в действие и сочувствовали героям. А еще повезло, что не пришлось прерывать действие из-за воздушных тревог и спускаться хоть и в комфортное, но бомбоубежище.

Театр объединяет и борется

Но не только за аплодисментами поехали васильковцы в Николаев. Также был подписан меморандум о сотрудничестве между двумя культурными учреждениями. Это уже третий украинский театр, с которыми одесситы заключили подобный документ после Ивано-Франковского драматического и Ровенского академического украинского театра. Результатом таких соглашений стали новые спектакли и гастроли.

Это сотрудничество чрезвычайно важно для всех, ведь у областных театров сейчас чрезвычайно тяжелые условия существования, впрочем как и у всей страны. После 24 февраля творческие коллективы распылились по миру: кто-то оказался в эвакуации, мужчины пошли в ряды ВСУ. Большинство театров работали какое-то время как гуманитарные и волонтерские хабы. Однако пора выходить на сцену. И тут оказалось, что Министерство культуры не очень беспокоится о судьбе театров – они остались не только без поддержки, а в ситуации, когда об их существовании вообще забыли.

Именно о проблемах и способах их решения говорили недавно в Одессе директора государственных театров Киева, Днепра, Ровно, Херсона, Николаева, Ивано-Франковска во время дискуссии, инициированной Юлией Пивоваровой, директором художественной руководительницей отеатра Василька.

Так, например, мужскому составу коллективов Национальных театров дают разрешение на выезд, в отличие от тех, кто работает в академических или вообще «бесстатусных» театрах. Таким образом, они не имеют возможности участвовать в международных проектах, фестивалях и гастролях. Существуют проблемы с техническим персоналом – театры остаются без осветителей, звукорежиссеров, монтировщиков сцены, ведь найти новых специалистов на эти должности с небольшой и еще и урезанной зарплатой невозможно. Еще одна беда – устаревшие штатные расписания не учитывают современные реалии. Да, руководитель не может принять на работу специалистов по коммуникации, смм-ников – таких должностей просто не существует. Так что постоянно приходится выкручиваться. Есть много бюрократических преград с созданием безбарьерной среды в зданиях-памятниках архитектуры – ветеранов с инвалидностью будет увеличиваться и о них нужно начинать беспокоиться уже сейчас.

Но одна из самых главных проблем – это недоверие к чиновникам разных уровней. Спектакль «Метод», который с успехом принимали в Николаеве, был поставлен на деньги выигранного Президентского гранта еще в 2021 году. Но, по словам Юлии Пивоваровой, театр до сих пор не получил эти деньги.

— Скорее всего об этих 120 тысячах гривен надо забыть. Казначейство не провело ни одного счета, — говорит руководитель театра.

К сожалению, описанные проблемы носят системный характер и одинаковы как для столицы, так и для регионов. Именно поэтому дискуссия дала толчок отработке общей позиции, созданию коллективного обращения в Министерство культуры с проговоркой накопившихся проблем и предложениями их решения.

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Фото Сергей Никольчук, Юлия Сущенко