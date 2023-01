Бунтари, покорившие мир: 16 января – Всемирный день «Битлз»

«Битлз» – британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году и известная как одна из наиболее успешных групп ХХ века. The Beatles оказали огромное влияние на рок-музыку и музыкальную культуру в целом. Впоследствии многие рок-музыканты признавали, что заняться творчеством их побудили именно композиции этой группы.

По версии музыкального журнала Rolling Stone, «Битлз» – первые в рейтинге величайших исполнителей всех времен, а их песни раздаются в разных уголках мира каждые 15 секунд.

Праздник в честь одной из самых популярных групп отмечается с 2001 года по инициативе ЮНЕСКО. Дата была выбрана не случайно: именно 16 января 1957 года в Ливерпуле был открыт клуб The Cavern, где и начали свой путь к славе тогда еще никому не известные «битлы», а именно – молодые музыканты Джордж Харрисон, Джон Леннон и Пол Маккартни. А позже к ним присоединился барабанщик Ринго Старр.

Прежде, чем стать «битлами» ребята назывались Beatals, Silver Beats, Silver Beetles, Silver Beatles. Название The Beatles появилось в апреле 1960 года. Как вспоминали участники группы, идея принадлежала Джону Леннону и тогдашнему гитаристу группы Стюарту Сатклиффу. Слово Beatles звучало как «жуки» (beetles на английском), но в то же время писалось через «а» – и тогда в глаза бросался корень «beat», как бит-музыка. На Beatles и остановились.

Музыка «Битлз» быстро покорила ливерпульские пабы и клубы. Но компании звукозаписи долгое время отказывали им. В 1962 году они заключили первый контракт с продюсером, записали первые песни и в этом же году покорили национальный хит-парад.

А с 1963 года, после выпуска сингла Please Please Me, The Beatles стали популярными на весь мир, породив явление, существующее и сейчас, – битломанию.

Знаменитые цитаты The Beatles



Стоит отметить, что своим успехом группа The Beatles обязано на только творчеству – парни из ливерпульской четверки были бунтарями, которые взволновали консервативную Великобританию и покорили Америку своей непринужденностью: они умели заткнуть за пояс любого сноба, а на острую критику отвечали сарказмом. Вот лишь некоторые их цитаты:

Жизнь – это то, что происходит с нами, когда мы пытаемся заниматься совсем другими делами. (Джон Леннон)

Одна часть меня постоянно переживает, что я обычный неудачник, в то время, как другая мнит себя Господом Богом. (Джон Леннон)

Зачастую мы долго бьемся головой об стену, когда могли бы спокойно выйти через дверь. (Ринго Стар)

Есть ль у дьявола свое радио? Да! Это сплетни. (Джорж Харрисон)

Для каждого мужчины движущая сила – это женщина. (Джон Леннон)

Гениальность, видимо, одна из форм сумасшествия. (Джон Леннон)

Приятнее всего открывать газету и не находить там ни единого слова о себе. (Джорж Харрисон)

Талант – это способность верить в успех. Полный бред, когда говорят, что я вдруг открыл в себе дарование. Я просто работал. (Джон Леннон)

В 1965 году впервые прозвучала песня Yesterday – она считается самым известным творением ливерпульской четверки.

В июне 1967 года «Битлз» стали первыми, чье выступление транслировали на весь мир по спутниковому телевидению. Тогда была представлена новая песня All You Need Is Love, а концерт смотрели почти 400 млн зрителей.

30 января 1969 года на крыше лондонского здания The Beatles в последний раз выступили вживую.

В конце 1960-х музыканты почувствовали, что у них разное видение творчества. 10 апреля 1970 года Пол Маккартни выступил с заявлением, что в связи с «личными, деловыми и музыкальными разногласиями» не видит возможности продолжения существования The Beatles. Последний альбом, Abbey Road, «битлы» записали уже после распада группы.

Сейчас Пол Маккартни и Ринго Старр по-прежнему занимаются музыкой. Джон Леннон был убит в 1980 году рядом со своим домом в Нью-Йорке фанатиком Марком Чепменом. Джордж Харрисон умер от рака в 2001 году.

The Beatles написали более 240 песен, записали множество синглов, выпустили 13 альбомов, снялись в нескольких фильмах и телешоу. Документальный фильм «Антология Битлз» в 1995 году посмотрели 420 млн человек.

Во Всемирный день The Beatles во всем мире проводятся различные мероприятия и кавер-концерты в честь знаменитой группы, а меломаны вновь включают «Yesterday», «Yellow Submarine», «Let It Be» и другие хиты группы, ставшие «золотыми».

А вы когда-либо слушали «битлов» и какие композиции вам наиболее полюбились?

Фото из открытых источников