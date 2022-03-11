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Святослав Вакарчук спел в Одессе на фоне укрытого от бомбежек Дюка (видео)

Святослав Вакарчук спел в Одессе на фоне укрытого от бомбежек Дюка (видео)

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук посетил Одессу. Он исполнил песню «Човен» в историческом месте нашего города.

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Вакарчук присел с гитарой на ступени одесской Потемкинской лестницы и на фоне укрытого от бомбежек мешками с песком памятника Дюку де Ришелье исполнил песню «Човен».

«Війнами втомлена, та ніким не зломлена. Розквітай, земле ти моя!»… Слова этой песни звучали под мартовским небом украинской Одессы.

«Одеса, як і вся Україна – переможе! Бо ми всі боремось за правду»,

– написал музыкант на своей странице в Facebook.

 

Одеса, як і вся Україна — переможе!
Бо ми всі боремось за правду

#УкраїнаТримаєОборону

Опубликовано Святославом Вакарчуком Четверг, 10 марта 2022 г.

 

Напомним, что крылатая фраза защитников острова Змеиный стала песней.

Видео – Facebook-страница Святослава Вакарчука, скриншот – автора

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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