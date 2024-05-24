Сухость и песок в глазах: что такое синдром сухого глаза?

Сухость глаз — почему возникает и что с этим делать

Синдром сухого глаза (синонимы — ксерофтальмия, сухой кератоконъюнктивит, компьютерный синдром) — это хроническое офтальмологическое заболевание, возникающее при недостаточном увлажнении поверхности глаз. Синдром характеризуется воспалением роговицы и конъюнктивы из-за снижения продукции или нарушения структуры слезной жидкости и ее быстрого испарения. То есть наш глаз перестает увлажнять сам себя.

Синдром сухого глаза беспокоит пациентов разных возрастных категорий. У людей младше 45 лет патология чаще всего развивается из-за повышенной нагрузки на органы зрения. Это длительная работа за компьютером, использование смартфона и планшета, управление автомобилем, чтение, просмотр телевизора. А в зрелом и пожилом возрасте к этим причинам добавляется естественное снижение выработки слезной жидкости и ухудшение ее увлажняющих свойств.

К факторам риска также относятся:

жизнь в промышленном мегаполисе,

курение,

регулярное использование контактных линз,

работа в помещении с кондиционированным воздухом и искусственным освещением,

пыль, дым, сильный ветер,

прямые солнечные лучи,

прием некоторых медикаментов (антидепрессантов, мочегонных, противоаллергических и гормональных препаратов),

аллергические реакции,

воспалительные и дерматологические болезни век,

наличие хронических заболеваний (ревматоидный артрит, сахарный диабет),

эндокринные нарушения.

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Синдром сухого глаза: самые распространенные симптомы и проявления

жжение, покалывание и зуд в глазах;

общий зрительный дискомфорт;

затуманивание зрения и снижение его остроты вечером;

ощущение, будто глаза запорошили песком или в них попало инородное тело;

покраснение глаз и век;

головная боль.

Симптомы синдрома сухого глаза обычно усиливаются при напряжении зрения во время чтения или работы за компьютером. Но есть обстоятельства, когда они уменьшаются: в дождливые или туманные дни, в условиях повышенной влажности (например, в ванной).

Диагностика, лечение и профилактика синдрома сухого глаза

Чтобы установить диагноз, следует обратиться к офтальмологу — он проведет осмотр и специальные тесты. Важно также исключить другие заболевания с похожими симптомами. Часто у пациентов с типичными признаками компьютерного синдрома находят бактериальный блефарит при бакпосеве.

Наиболее распространенный метод лечения синдрома (если нет сопутствующих заболеваний и осложнений) — применение препаратов искусственной слезы, которые увлажняют поверхности глаз, восстанавливают функцию слезной пленки, здоровое состояние роговицы и конъюнктивы. Для этого могут быть назначены капли, мази-слезозаменители или увлажняющие гели. Также необходим комплексный прием витаминных и антиоксидантных препаратов (в течение месяца-двух, затем — полугодовой перерыв), которые подбирает врач.

Для облегчения симптомов и профилактики рецидивов синдрома сухого глаза рекомендуется:

регулярно (3-4 раза в день) выполнять специальную гимнастику для расслабления глаз: круговые движения, взгляд вправо-влево, вверх-вниз, близко-далеко (каждое упражнение 8-10 раз). Завершить гимнастику нужно легким массажем век, закрыв глаза;

следить за качеством освещения;

не смотреть телевизор и не работать за компьютером в полной темноте;

контролировать частоту моргания: для нормального увлажнения поверхности глаз нужно моргать 10-15 раз в минуту, а при чтении или работе за компьютером этот показатель обычно снижается до 4-6 раз;

отрываться от телевизора, компьютера и гаджетов каждые 20 минут на пятиминутный перерыв; максимально снизить нагрузку на глаза, оставив только обязательные действия за компьютером (учеба, работа);

пить больше чистой воды (минимум 1,5 л в день) и увлажнять воздух в помещении;

отказаться от вредных привычек и спать ночью не менее 7-8 часов;

сбалансировано питаться: особенно полезна жирная рыба северных морей (скумбрия, сайра, палтус, сельдь), свежие овощи и фрукты, листья салата, морковь, тыква, черника, орехи.

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Мифы и правда о синдроме сухого глаза

Компьютерный синдром — не самостоятельная болезнь, а комплекс симптомов, сопровождающий другие офтальмологические патологии

Компьютеры сегодня внедрены повсеместно, поэтому и синдром становится все более распространенным. В результате несколько лет назад синдром сухого глаза был выделен в отдельное заболевание, которое не стоит недооценивать. На начальных стадиях синдром хоть и вызывает у пациента дискомфорт, но успешно лечится. Но в тяжелых случаях он может привести к серьезным проблемам со зрением. И даже к травмам глазной поверхности, когда на конъюнктиве и роговице формируються язвы и эрозии.

Все гаджеты одинаково «садят» зрение и способствуют пересыханию глаз

На самом деле наибольший вред глазам наносят смартфоны и планшеты, поскольку имеют маленькие экраны, заставляя человека пристально всматриваться в изображение. Наши органы зрения от природы приспособлены смотреть на среднее и дальнее расстояние, а когда мы постоянно фокусируемся на объектах вблизи — глаза очень напрягаются. В результате происходит спазм аккомодации и возникают симптомы, характерные для синдрома сухого глаза. В этом смысле работа за компьютерным монитором портит зрение гораздо меньше. Поэтому по возможности всегда отдавайте предпочтение ноутбукам и компьютерам перед смартфонами и планшетами, и располагайте монитор на расстоянии не менее 50-70 см от глаз (правило вытянутой руки).

Если на месяц отказаться от «просмотра» смартфона и работы за компьютером, зрение восстановится самостоятельно

Во-первых, перспектива такого длительного перерыва в современном мире кажется малореальной. Но если вам удастся месяц обойтись без гаджетов, проявления синдрома сухого глаза действительно могут временно уменьшиться, однако все вернется на круги своя, как только вы «возьметесь за старое». О более серьезных офтальмологических патологиях не стоит и говорить: если они у вас уже есть, то за месяц «воздержания» никуда не исчезнут. Поэтому важно рассматривать ежедневную работу за компьютером как образ жизни. Пусть этой нагрузки нельзя избежать, но ее можно уменьшить и снизить вред для зрения, выполняя рекомендации врачей.

Синдром сухого глаза протекает у всех пациентов по одному алгоритму

Есть наиболее характерные симптомы, которые я перечислил выше — они действительно встречаются у большинства больных. Но бывают и более редкие проявления. Например, одна молодая пациентка жаловалась на невыносимую головную боль, сильное онемение руки и периодическую потерю сознания. После тщательного обследования у нескольких врачей, включая психиатра, выяснилось, что такие симптомы дает синдром сухого глаза. После назначения специальных увлажняющих капель самочувствие девушки пришло в норму.

В отдельной группе риска — пациенты с сахарным диабетом. У них синдром сухого глаза обычно выражен ярче и гораздо хуже поддается лечению, потому что добавляется нарушение проведения нервных импульсов. В таких случаях требуется нейропротекторная терапия, поэтому к лечению этих пациентов, кроме офтальмологов, обязательно должны подключаться и неврологи.