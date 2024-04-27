О чем рассказывают сосудистые звездочки

Вены любят хождение пешком

По мнению специалистов, сосудистые сетки и звездочки – чаще всего проявления наследственности, последствия статических нагрузок, когда человек много часов находится стоя, а также гормональных неурядиц.

– Спортсменки, продавщицы, учителя, водители, работницы салонов красоты очень часто испытывают проблемы с сосудами ног, – говорит сосудистый хирург, заведующий отделением КНП «Городская клиническая больница №10» Михаил Черепинский. – Надо носить компрессионное белье, а также ходить пешком – вены любят динамику и движение. Если работать приходится стоя, обязательно нужно хоть в выходные ходить на прогулки, заниматься бегом, плаванием. Делать такие своеобразные разгрузочные тренировки. Чем больше их будет, тем лучше.

Очень часто сосудистые сетки и звездочки – это только внешняя косметическая проблема, которая не несет угрозы здоровью. Но она может быть и проявлением начинающегося варикоза. Часто сетки и звездочки появляются при понижении тонуса вен и нарушении работы клапанов, которые должны препятствовать обратному току крови. Если клапаны не справляются со своей задачей, часть крови вытекает в обратном направлении и капилляр или вена на этом участке расширяется. По такому принципу появляются не только сосудистые звездочки, но и варикоз.

Варикоз или варикозное расширение вен – изменение нормального состояния вен тела человека. Существует даже такой международный термин: слабость венозной стенки. Она может приводить не только к варикозу, но и к геморрою, застойным явлениям в головном мозге.

Особенно сложно тем, у кого в семье были люди, страдавшие варикозом. При таком состоянии вены расширяются, их стенка становится тонкой, образуются так называемые узлы. Если венозной недостаточностью страдал один из родителей, вероятность недуга у ребенка – 70%. Таким людям еще с подросткового возраста следует внимательно относиться к состоянию сосудов, проходить обследование, лечиться. Если речь идет о девочке, лучше бы ей не очень увлекаться приобретением обувью на высоких каблуках. Когда человек много ходит, большого вреда не будет. А когда долго стоит или сидит – возникают проблемы. Ибо перегрузка ног не так вредна, как постоянное пережимание вен во время сидения. Очень вредно скрещивать ноги и сидеть так часами за компьютером.

Симптомы заболеваний сосудов ног:

сосудистые звездочки;

расширенные вены;

ощущение тяжести, распирания в ногах;

быстрая утомляемость;

боль в стопах во время отдыха и утром;

отек ног;

судороги;

зуд, жжение, ощущение покалывания;

синяки после незначительных ушибов или сдавливания.

Поэтому если есть перечисленные симптомы, нужно раз в полгода или хотя бы раз в год обращаться к сосудистому хирургу, делать дуплексное ультразвуковое исследование вен нижних конечностей, чтобы предотвратить варикоз. Он, к сожалению, может развиваться очень быстро, иногда в течение полугода!

Виды сосудистых звездочек

Сосудистые звездочки могут быть разной формы, размера и цвета. Это зависит от вида и размера поврежденных сосудов. Чаще всего диаметр одной звездочки составляет от 1 до 3 мм. Если они красные, значит повреждены артерии и капилляры, а если синие – вероятнее всего, вены.

В зависимости от формы сосудистые звездочки делят на:

пятнистые – на коже образуются отдельные красные точки;

линейные – появляются сосудистые линии (одна или несколько);

паукообразные – имеют ветвистую структуру;

деревовидные – от одного большого сосуда в стороны расходится много отдельных линий (напоминают форму дерева).

К кому обращаться за помощью?

Кроме сосудистого хирурга или флеболога человеку, имеющему риск развития варикоза, может потребоваться помощь и других врачей.

Например, у женщин есть несколько угрожающих ситуаций по варикозу, связанных с гормональными средствами, возрастом, весом и беременностью.

– Девушек лечат гормональными средствами, в частности от кист яичников, от различных расстройств менструального цикла, – продолжает Михаил Черепинский. – Они приводят к сгущению крови и провоцируют развитие проблем с сосудами, о которых сначала свидетельствуют только маленькие сосудистые сеточки звездочки. В таких случаях гормональные препараты надо назначать уже взвешенно.

Многие женщины пользуются таблетированными противозачаточными средствами. Их прием также увеличивает риск развития варикоза. В каждой из этих ситуаций, если есть угроза развития варикоза, нужно вместе с врачом изменять применяемые препараты.

Набор веса является существенным фактором риска: увеличение нагрузки может привести к деформации стенок сосудов. Поэтому правильное питание, занятия спортом, препятствующие появлению избыточного веса, очень важны.

Еще одной причиной возникновения проблем с сосудами является беременность. Когда плод увеличивается, происходит сдавливание внутренних органов и сосудов малого таза и ног. Это может провоцировать развитие варикоза. В некоторых случаях после родов эти нарушения проходят сами по себе. В противном случае на помощь приходит компрессионное белье. В более сложных вариантах приходится удалять расширенные сосуды.

Рискованным периодом варикоза для женщины является также период менопаузы. На этом этапе жизни следует очень внимательно относиться к своевременной диагностике состояния глубоких вен.

Если появление сосудистых паутин связано с заболеванием печени или эндокринными нарушениями, может потребоваться консультация гепатолога или эндокринолога соответственно.

Лечение сосудистых звездочек на ногах

Чтобы убрать сосудистую сеточку на ногах, нужно удалить расширенные сосуды – артерии, вены или капилляры. Сегодня это делается с помощью безболезненной малоинвазивной методики – микросклеротерапии. Это склеивание сосудов с помощью специальных препаратов (биоклея), которые инъекционно вводят в сосуды.

Каждая методика имеет свои особенности. Будет ли она эффективна в конкретном случае, врач решает после диагностики и изучения индивидуальных особенностей организма пациента. И очень важно понимать: удаление сеток и звездочек без определения главной причины их появления со временем приведет лишь к более сильному рецидиву и не избавит вас от существующей проблемы.