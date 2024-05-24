Сухість та пісок в очах: ​​що таке синдром сухого ока?

Сухість очей — чому виникає і що з цим робити

Синдром сухого ока (синоніми – ксерофтальмія, сухий кератокон’юнктивіт, комп’ютерний синдром) – це хронічне офтальмологічне захворювання, що виникає при недостатньому зволоженні поверхні очей. Синдром характеризується запаленням рогівки та кон’юнктиви через зниження продукції або порушення структури слізної рідини та її швидкого випаровування. Тобто наше око перестає зволожувати себе.

Синдром сухого ока непокоїть пацієнтів різних вікових категорій. У людей молодше 45 років патологія найчастіше розвивається через підвищене навантаження на органи зору. Це тривала робота за комп’ютером, використання смартфона та планшета, керування автомобілем, читання, перегляд телевізора. А в зрілому та похилому віці до цих причин додається природне зниження вироблення слізної рідини та погіршення її зволожуючих властивостей.

До факторів ризику також належать:

життя в промисловому мегаполісі,

паління,

регулярне використання контактних лінз,

робота в приміщенні з кондиціонованим повітрям та штучним освітленням,

пил, дим, сильний вітер,

пряме сонячне проміння,

прийом деяких медикаментів (антидепресантів, сечогінних, протиалергічних та гормональних препаратів),

алергічні реакції,

запальні та дерматологічні хвороби повік,

наявність хронічних захворювань (ревматоїдний артрит, цукровий діабет),

ендокринні порушення.

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Синдром сухого ока: найпоширеніші симптоми та прояви

печіння, поколювання та свербіж в очах;

загальний зоровий дискомфорт;

затуманювання зору та зниження його гостроти ввечері;

відчуття, ніби очі запорошили піском або в них потрапило стороннє тіло;

почервоніння очей і повік;

головний біль.

Симптоми синдрому сухого ока зазвичай посилюються при напрузі зору під час читання чи роботи з комп’ютером. Але є обставини, коли вони зменшуються: дощові або туманні дні, в умовах підвищеної вологості (наприклад, у ванній).

Діагностика, лікування та профілактика синдрому сухого ока

Щоб встановити діагноз, слід звернутися до офтальмолога – він проведе огляд та спеціальні тести. Важливо також виключити інші захворювання зі схожими симптомами. Часто у пацієнтів із типовими ознаками комп’ютерного синдрому знаходять бактеріальний блефарит при бакпосіві.

Найбільш поширений метод лікування синдрому (якщо немає супутніх захворювань та ускладнень) – застосування препаратів штучної сльози, які зволожують поверхні очей, відновлюють функцію слізної плівки, здоровий стан рогівки та кон’юнктиви. Для цього можуть бути призначені краплі, мазі-сльозамінники або зволожуючі гелі. Також необхідний комплексний прийом вітамінних та антиоксидантних препаратів (протягом місяця-двох, потім піврічна перерва), які підбирає лікар.

Для полегшення симптомів та профілактики рецидивів синдрому сухого ока рекомендується:

регулярно (3-4 рази на день) виконувати спеціальну гімнастику для розслаблення очей: кругові рухи, погляд вправо-вліво, вгору-вниз, близько-далеко (кожна вправа 8-10 разів). Завершити гімнастику потрібно легким масажем повік, заплющивши очі;

стежити за якістю освітлення;

не дивитися телевізор і не працювати за комп’ютером у повній темряві;

контролювати частоту моргання: для нормального зволоження поверхні очей потрібно моргати 10-15 разів на хвилину, а при читанні або роботі за комп’ютером цей показник зазвичай знижується до 4-6 разів;

відриватися від телевізора, комп’ютера та гаджетів кожні 20 хвилин на п’ятихвилинну перерву; максимально знизити навантаження на очі, залишивши лише обов’язкові дії за комп’ютером (навчання, робота);

пити більше чистої води (мінімум 1,5 л на день) та зволожувати повітря в приміщенні;

відмовитися від шкідливих звичок і спати вночі не менше 7-8 годин;

збалансовано харчуватися: особливо корисна жирна риба північних морів (скумбрія, сайра, палтус, оселедець), свіжі овочі та фрукти, листя салату, морква, гарбуз, чорниця, горіхи.

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Міфи і правда про синдром сухого ока

Комп’ютерний синдром – не самостійна хвороба, а комплекс симптомів, що супроводжує інші офтальмологічні патології

Комп’ютери сьогодні поширені усюду, тому синдром стає дедалі більш поширеним. В результаті кілька років тому синдром сухого ока був виділений в окреме захворювання, яке не варто недооцінювати. На початкових стадіях синдром хоч і викликає у пацієнта дискомфорт, але успішно лікується. Але у важких випадках він може призвести до серйозних проблем із зором. І навіть до травм очної поверхні, коли на кон’юнктиві та рогівці формуються виразки та ерозії.

Всі гаджети однаково «садять» зір і сприяють пересиханню очей

Насправді, найбільшої шкоди очам завдають смартфони та планшети, оскільки мають маленькі екрани, змушуючи людину уважно вдивлятися у зображення. Наші органи зору від природи пристосовані дивитися на середню та дальню відстань, а коли ми постійно фокусуємось на об’єктах поблизу – очі дуже напружуються. В результаті відбувається спазм акомодації та виникають симптоми, характерні для синдрому сухого ока. У цьому сенсі робота за комп’ютерним монітором псує зір набагато менше. Тому по можливості завжди віддавайте перевагу ноутбукам та комп’ютерам перед смартфонами та планшетами, і розташовуйте монітор на відстані не менше 50-70 см від очей (правило витягнутої руки).

Якщо на місяць відмовитися від «перегляду» смартфона та роботи за комп’ютером, зір відновиться самостійно

По-перше, перспектива такої тривалої перерви в сучасному світі видається малореальною. Але якщо вам вдасться місяць обійтися без гаджетів, прояви синдрому сухого ока справді можуть тимчасово зменшитися, проте все повернеться на круги свої, як тільки ви візьметеся за старе. Про серйозніші офтальмологічні патології не варто й говорити: якщо вони у вас вже є, то за місяць «утримання» нікуди не зникнуть. Тому важливо розглядати щоденну роботу за комп’ютером як спосіб життя. Нехай цього навантаження не можна уникнути, але його можна зменшити та знизити шкоду для зору, виконуючи рекомендації лікарів.

Синдром сухого ока протікає у всіх пацієнтів за одним алгоритмом

Є найбільш характерні симптоми, які я перерахував вище – вони справді зустрічаються у більшості хворих. Але бувають і рідкісні прояви. Наприклад, одна молода пацієнтка скаржилася на нестерпний головний біль, сильне оніміння руки та періодичну втрату свідомості. Після ретельного обстеження в кількох лікарів, включаючи психіатра, з’ясувалося, що такі симптоми дає синдром сухого ока. Після призначення спеціальних зволожуючих крапель самопочуття дівчини прийшло в норму.

В окремій групі ризику – пацієнти з цукровим діабетом. Вони синдром сухого ока зазвичай виражений яскравіше і набагато гірше піддається лікуванню, оскільки додається порушення проведення нервових імпульсів. У таких випадках потрібна нейропротекторна терапія, тому до лікування цих пацієнтів, окрім офтальмологів, обов’язково мають підключатись і неврологи.