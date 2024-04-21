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«Колени скрипят, спина болит»: симптомы остеоартрита, которые нельзя игнорировать

«Колени скрипят, спина болит»: симптомы остеоартрита, которые нельзя игнорировать

Если вы по утрам ощущаете скованность в суставах рук, ног или позвоночника и вам нужно минимум полчаса, чтобы расходиться, стоит исключить остеоартрит. Что это за заболевание и почему важно не пропустить его первые симптомы, рассказала врач-ревматолог высшей категории Наталья Герасименко.

Что такое остеоартрит

Остеоартрит – это хроническое дегенеративное заболевание суставов, при котором поражаются суставные хрящи и окружающие их ткани. При этой патологии наблюдаются боль, отечность и тугоподвижность суставов, что существенно ограничивает свободу движений.  Со временем кости разрушаются и на них могут формироваться костные шпоры (остеофиты). Чаще всего от проявлений болезни страдают колени, кисти и тазобедренные суставы.

Риск развития остеоартрита существенно повышается с возрастом, причем женщины болеют чаще мужчин.

Остеоартрит бывает первичным (причина развития остается невыясненной) и вторичным (становится следствием другого заболевания или травмы), также выделяют острую и хроническую формы патологии.

Отчего возникает остеоартрит

Остеоартрит обычно развивается в результате сочетания внутренних и внешних факторов, таких как генетическая предрасположенность, травмы, врожденные пороки развития суставов, хронические очаги инфекции в организме, нарушение обмена веществ, наличие ревматоидного артрита или подагры. Повышенным фактором риска считается и избыточная масса тела, которая способствует как возникновению остеоартрита (особенно коленного и тазобедренного сустава), так и быстрому прогрессированию заболевания. Играют роль и частые переохлаждения.

Симптомы и признаки остеоартрита

врач-ревматолог Наталья Герасименко

врач-ревматолог Наталья Герасименко

Симптомы остеоартрита зависят от того, какой именно сустав поражен и насколько сильно. Но к характерным проявлениям заболевания относятся:

  • кратковременная или постоянная боль в суставе, усиливающаяся при физической нагрузке;
  • скованность сустава по утрам или после периода покоя, которая проходит примерно в течение получаса;
  • ограничение подвижности;
  • периодическая припухлость в области воспаления;
  • хруст, треск или скрип при движении;
  • увеличение или изменение внешнего вида сустава.

Со временем происходит ослабление связочного аппарата и мышц, развивается деформация сустава, возникают костные разрастания. Обычно симптомы остеоартрита проявляются не резко, а нарастают постепенно, поэтому важно не пропустить первые «звоночки» болезни и как можно раньше начать лечение.

Как лечить остеоартрит

Лечением остеоартрита занимается ревматолог или ортопед-травматолог. Диагноз ставится на основании опроса и осмотра пациента, результатов инструментальных исследований. Наиболее информативными считаются такие методы, как рентгенография, МРТ, КТ и УЗИ пораженного сустава. Для подтверждения воспалительного процесса также проводятся анализы крови (ревмопробы). При наличии показаний может быть проведена артроскопия – осмотр внутренней части сустава с помощью артроскопа, введенного через микроразрез, и пункция сустава — забор синовиальной жидкости.

Поскольку остеоартрит – это хроническое заболевание, не поддающееся полному излечению, его терапия направлена на уменьшение боли и других беспокоящих пациента симптомов, а также на замедление разрушения хряща и поддержку функции сустава. В комплекс мер при этом входит:

  • применение нестероидных противовоспалительных препаратов в виде таблеток, мазей и гелей;
  • лечебная физкультура (комплекс упражнений должен быть разработан специалистом для вас индивидуально);
  • физиопроцедуры (магнито- и лазеротерапия, ультрафонофорез, лечение ультразвуком, электростимуляция, массаж.

При тяжелых стадиях болезни, когда консервативное лечение не помогает, пациенту может быть рекомендована операция по эндопротезированию сустава.

Профилактика остеоартрита

Также, чтобы снизить риск развития остеоартрита, важно спать на достаточно жестком матрасе, носить удобную (спортивную или ортопедическую) обувь. Кроме того, для профилактики остеоартрита или замедления его развития рекомендованы аквааэробика и плавание, поскольку вода снижает нагрузку на суставы.

Кадченко Ірина Вікторівна
Ирина Кадченко ПРОФИЛЬ
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