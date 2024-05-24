Величественный храм с непростой судьбой: 216 лет первому Спасо-Преображенскому собору

Напомним, в июле 2023 года в результате вражеской ракетной атаки собор сильно пострадал. Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Как строился Спасо-Преображенский собор в Одессе

Первый камень в основание храма, который тогда именовался Николаевским, был заложен еще в ноябре 1795 года. Однако к власти пришел Павел I и работы прекратились, толком не начавшись, — император не жаловал Одессу и деньги на собор выделять отказался. Только после его гибели по ходатайству Ришелье строительство возобновилось.

После того как главное здание было построено, 25 мая 1808 года архиепископ Екатеринославский Платон освятил главный алтарь собора во имя Преображения Господня. Правый алтарь был посвящен святителю Николаю Мирликийскому, а левый — святителю Спиридону. Собор переименовали из Николаевского в Спасо-Преображенский.

Тот, первый, собор не был похож на современный. Он был не таким величественным и представлял собой однокупольное здание в форме креста. Внутреннее оформление также было весьма скромным. Через 12 лет рядом с храмом возвели колокольню. В это же время Одесса стала епархиальным городом Херсонской епархии, а собор — кафедральным.

В 1854 году во время бомбардировки Одессы англо-французской эскадрой вокруг собора проходил крестный ход, так как это был канун Пасхи. В 1894-м Спасо-Преображенский собор впервые отремонтировали и реконструировали. А еще через несколько лет капитально переделали и интерьер, и фасад. У собора появились боковые купола и портик с колоннами, а внутри — отделка белым мрамором. Теперь здесь могли поместиться около девяти тысяч человек, и собор стал одним из самых больших храмов в империи.

В 1919 году в Спасо-Преображенском соборе отпевали Веру Холодную. А в 1936 году по инициативе Ворошилова и приказу Якира собор был уничтожен.

Воссоздание собора началось в 1999 году, осуществлялось благотворительной организацией — Черноморским Православным Фондом исключительно на пожертвования физических и юридических лиц, жителей города Одессы, а также иностранных лиц, посещавших город. Затраты на строительство, включая проектные работы, составили 32 млн. грн, бюджетные средства не использовались.

Источники: grad.ua, odessahistory.net