Тяжесть в ногах и боли в сердце: как не пропустить повышенный холестерин

Чем опасен повышенный холестерин

Патологическое состояние, развивающееся при повышении уровня общего холестерина в крови (свыше показателя 5 ммоль/л), называется гиперхолестеринемией. Опасность патологии в том, что зачастую она протекает бессимптомно, вызывая постепенное уплотнение стенок артерий и сужение их просвета, что приводит к нарушению кровоснабжения и развитию грозных заболеваний сердечно-сосудистой системы: гипертонии, ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта.

Эта патология бывает первичной (наследственной) или вторичной (приобретенной). Также различают три степени концентрации холестерина в крови: легкую (в пределах 5-6,4 ммоль/л), умеренную (6,5-7,8 ммоль/л) и выраженную (свыше 7,9 ммоль/л).

Какая функция у холестерина?

Холестерин – это воскоподобное вещество, которое относится к категории липидов (жиров) и является компонентом всех клеток организма, участвуя в синтезе клеточных мембран, гормонов, витамина Д и желчных кислот. Около 80 процентов холестерина производится печенью и около 20 процентов поступает с едой (животными жирами).

При этом холестерин передвигается по кровеносным сосудам только в соединении с жирами, белками и другими вспомогательными веществами, — такие комплексы называются липопротеинами. Их состав определяет «качество» холестерина.

Плохой холестерин. Определяют липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Они содержат мало белков и много жиров и откладываются на стенках сосудов в виде опасных атеросклеротических бляшек.

Хороший холестерин. Определяют липопротеины высокой плотности (ЛПВП). Они содержат много белка, собирают «плохой» холестерин и транспортируют его в печень, где он расщепляется и используется организмом.

Показатель общего холестерина (ОХС) складывается из показателей ЛПНП и ЛПВП. Даже небольшое превышение его нормы приводит к развитию гиперхолестеринемии и связанных с ней рисков для здоровья.

Почему повышается холестерин

К возникновению гиперхолестеринемии чаще всего приводят две основные причины: это генетические аномалии и системные погрешности в рационе (избыток калорий, преобладание в меню жирных и рафинированных продуктов). Также виновниками нарушения холестеринового обмена могут быть некоторые хронические заболевания (сахарный диабет, гипотериоз, гломерулонефрит), застой желчи, нервная анорексия и прием ряда лекарств (в частности, гормональных препаратов, бета-блокаторов, иммунодепрессантов).

Дополнительными факторами риска считаются возраст старше 45 лет, наличие гипертонии и лишнего веса, курение и злоупотребление алкоголем, сидячий образ жизни, хронический стресс.

Основные симптомы плохого холестерина

Зачастую патология протекает без ярко выраженных симптомов и обнаруживается при профилактических обследованиях или обращении к врачу по другим поводам.

Иногда признаками нарушений липидного обмена становятся:

появление маленьких желтоватых жировиков (ксантелазм) на веках и бугристых отложений холестерина (ксантом) на локтях, коленях и пальцах;

возникновение сероватого кольца вокруг роговицы глаз;

боли в суставах;

тяжесть и болезненные ощущения в ногах даже при незначительной физической нагрузке;

чувство дискомфорта и боль в области сердца (стенокардия).

Как вовремя выявить плохой холестерин?

Чтобы не пропустить нарушение холестеринового обмена (особенно, если присутствует хотя бы пара факторов риска), нужно ежегодно делать липидограмму — комплексный биохимический анализ крови, позволяющий выявить нарушения липидного обмена в организме и оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В борьбе с любой степенью патологии важную роль играют диета и коррекция образа жизни. При умеренной и выраженной формах гиперхолестеринемии добавляют также прием лекарственных препаратов, которые подбираются врачом индивидуально для каждого пациента.