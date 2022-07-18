Спросите у доктора: «шишка» на стопе: что делать?

Если у вас возле большого пальца стопы наметилась некрасивая, а иногда и болезненная «шишка», стоит принять меры по ее устранению как можно раньше, чтобы не потребовалась операция.

Отчего возникает подобная деформация и как с ней бороться, рассказал травматолог-ортопед высшей категории днепровской горбольницы №9 Юрий Шимон.

Что такое вальгусная деформация стопы?

Распространенное заболевание, при котором большой палец начинает отклоняться к наружному краю стопы, в сторону мизинца, называется вальгусной деформацией стопы. В итоге деформируется сустав первого пальца, начинает выпирать так называемая косточка, или «шишка», остальные пальцы стопы могут приобретать согнутое положение.

При этом патология склонна довольно быстро прогрессировать и нередко сопровождается осложнениями в виде воспаления в области деформированного сустава (бурсит, синовит), межпальцевого кератоза и язв. «Косточка» на стопе причиняет ощутимый дискомфорт и боль во время ходьбы и ношения обуви, из-за неправильного положения сустава часто образуются натоптыши и мозоли. Женщины страдают от деформации стопы чаще мужчин.

Кто больше всех рискует обзавестись «косточкой» на стопе?

К основным причинам развития деформации относят плоскостопие, врожденную слабость соединительной ткани, генетическую предрасположенность, ношение неудобной или тесной обуви, гормональные нарушения в организме, последствия травм стопы. Вызвать деформацию большого пальца способны также профессиональные риски и специфические нагрузки (занятия спортом, балетом, работа «на ногах»).

Дополнительными факторами риска выступают пожилой возраст, гиподинамия, наличие лишнего веса и сопутствующих заболеваний (ревматоидный артрит, подагра, рассеянный склероз, суставная гиперподвижность).

Вальгусная деформация стопы: какой врач поможет?

Диагностика заболевания проводится травматологом-ортопедом на основе осмотра пациента и рентгенографии стоп, также могут быть рекомендованы проведение анализов крови и УЗИ суставов.

Терапия назначается в зависимости от самочувствия человека и степени вальгусной деформации. Всего выделяются три степени, которые характеризуются различным углом отклонения большого пальца. Если в норме этот показатель 16 градусов, то при слабой деформации – от 16 до 25 градусов, при средней – от 25 до 35-ти и при выраженной – более 35 градусов.

На начальном этапе заболевания возможно консервативное лечение: использование ортопедических стелек-супинаторов, межпальцевых вкладышей, вальгусных бандажей. Пациентам назначаются массаж ног, лечебная гимнастика для стоп, физиотерапевтические процедуры, при необходимости – прием препаратов, снимающих боль и воспаление. Но задача консервативной терапии – снизить скорость прогрессирования болезни и уменьшить болевой синдром, визуально при этом «косточка» никуда не исчезнет.

При более тяжелых степенях заболевания и сильных болях показано оперативное вмешательство. Оптимальный хирургический метод выберет врач в зависимости от выраженности деформации, индивидуальных особенностей пациента и результатов обследований. Проблема «косточки» при этом решается радикально.

Народные методы лечения в виде мазей, ванночек, компрессов при этой патологии неэффективны.

Лечебная гимнастика для стоп ног

В домашних условиях действенным методом профилактики деформации и борьбы с уже имеющимися «косточкой» и плоскостопием, станет регулярная гимнастика для стоп. Упражнения укрепляют мышцы, улучшают кровоснабжение, повышают подвижность суставов и эластичность связок.

Для разминки пару минут ходите по комнате босиком на цыпочках и на пятках; стоя на месте, сделайте 10-15 перекатов с пятки на носок; зафиксировав переднюю часть стопы, приподнимите пятку и повращайте ею вправо и влево, повторите для другой ноги.

Сядьте на пол, вытяните ноги перед собой, руками обопритесь на пол позади себя. Потяните стопы от себя и на себя, сначала обе вместе (10 раз), потом поочередно (10 раз). Проделайте стопами круговые движения вправо и влево (по 5 раз). При выполнении упражнений напрягайте мышцы.

Сидя в том же положении, поставьте стопы рядом, соединив большие пальцы. Остальные пальцы ног растопырьте в стороны максимально широко, веером. Задержитесь в этом положении 30 секунд, потом расслабьте пальцы. Повторите для начала 5 раз, затем можете увеличивать время фиксации и количество повторов.

Сидя том же положении, сжимайте и разжимайте пальцы стоп в течение минуты.

Лягте на пол, поднимите ногу вверх и попытайтесь написать стопой буквы алфавита. Для начала можно не все, «пишите» до появления усталости. Потом повторите для другой ноги. Упражнение «алфавит» полезно делать прямо в кровати утром и вечером.

Сидя перед телевизором, катайте ногой бутылку или скалку для теста (начинайте с предмета большего объема и потом заменяйте его на меньший). В идеале хорошо завершить сеанс резиновым мячиком с шипами.

Лечебную гимнастику делайте только в период ремиссии, когда нет явного воспаления сустава, покраснения и отека кожи.

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Ирина Лебединец