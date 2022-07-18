Житель Одессы избивал щенка: животное спасла публикация в соцсетях

В Одессе на улице Агрономической, в частном доме, хозяин жестоко обращался с маленьким щенком – бил его. Свидетели сняли это на видео и отправили в одесские телеграм-каналы. После этого отреагировали правоохранители.

Авторы видео отметили, что сначала обратились в полицию, и никакой реакции не последовало. После этого они решили создать общественный резонанс. И, опять же, судя по снимкам очевидцев, первыми на помощь маленькой собаке пришли бойцы теробороны.

И уже потом на сайте нацполиции появилось сообщение, что приступили к расследованию факта жёсткого обращения с животными, а щенка у владельца изъяли.

Хозяин собаки пояснил полицейским, что толкая и нанося удары маленькому щенку, он хотел отучить того грызть расчёску для шерсти.

Следственные действия еще продолжается, а пострадавшая собака помещена в приют.

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