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Житель Одессы избивал щенка: животное спасла публикация в соцсетях

Житель Одессы избивал щенка: животное спасла публикация в соцсетях

В Одессе на улице Агрономической, в частном доме, хозяин жестоко обращался с маленьким щенком – бил его. Свидетели сняли это на видео и отправили в одесские телеграм-каналы. После этого отреагировали правоохранители.

мужчина бьет щенка

Авторы видео отметили, что сначала обратились в полицию, и никакой реакции не последовало. После этого они решили создать общественный резонанс. И, опять же, судя по снимкам очевидцев, первыми на помощь маленькой собаке пришли бойцы теробороны.

тероборона спасла щенка

Первыми на помощь щенку пришли бойцы теробороны и зооактивисты.

тероборона спасла щенка

Спасенный щенок.

И уже потом на сайте нацполиции появилось сообщение, что приступили к расследованию факта жёсткого обращения с животными, а щенка у владельца изъяли.

Хозяин собаки пояснил полицейским, что толкая и нанося удары маленькому щенку, он хотел отучить того грызть расчёску для шерсти.

Следственные действия еще продолжается, а пострадавшая собака помещена в приют.

щенок на руках у девушки-полицейского

Хозяин избивал щенка в Одессе. Животное изъяла полиция. Теперь ему ничего не угрожает.

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