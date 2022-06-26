Спросите у доктора: как бороться с трещинами на руках?

Болезненные трещинки на руках – это очень распространенная проблема, способная доставить серьезные неудобства в повседневной жизни. Особенно часто с ней сталкиваются пожилые люди и обладатели сухой и чувствительной кожи.

Отчего повреждается кожный покров, и почему нельзя пускать ситуацию на самотек, объяснил дерматовенеролог Никита Агафонов.

Чем опасны микротрещины?

Многие люди считают микротрещины на руках чисто косметическим дефектом, который быстро проходит сам по себе. Иногда это действительно так, но далеко не всегда. Для ряда пациентов нарушение целостности кожи на руках, и особенно на кончиках пальцев, становится постоянным источником боли и дискомфорта, мешающим выполнять обычные домашние дела.

Но самое опасное то, что долго незаживающие трещинки на коже – это открытые ворота для бактериальных и грибковых инфекций. И если микроповреждения не лечить, они превратятся в глубокие раны с риском развития нагноений. Кроме того, трещины могут быть не просто симптомом сухости кожи, но и сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

Почему трескается кожа?

Появление трещин на руках может вызвать множество причин – как внешних, так и внутренних. К первым относятся агрессивное воздействие ветра, влаги, ультрафиолета, бытовой и профессиональной химии, резкие перепады температур, работа на земле без защитных перчаток, неправильный уход за руками.

Основные внутренние причины – это дефицит в организме воды, витаминов А, В, С, Д и Е, магния или Омега-3, несбалансированный рацион, гормональный дисбаланс, стресс, кожные и грибковые заболевания, патологии желудочно-кишечного тракта, аллергия, сахарный диабет. Спровоцировать проблемы с кожей способны также возрастные изменения и длительное употребление некоторых лекарств.

Кроме того, существует генетическая предрасположенность к появлению трещин на пальцах рук.

Зачастую повреждения кожи возникают из-за сочетания сразу нескольких провоцирующих факторов.

Как избавиться от проблемы?

Если у вас стала регулярно лопаться кожа на руках, причем трещинки подолгу не проходят, болят или даже кровоточат, необходимо срочно обратиться за консультацией к дерматологу. Врач выявит причину проблемы и предложит комплекс мер по ее устранению. Помимо лечения основного заболевания, в случае необходимости, специалист обычно назначает дерматотропные средства, кремы и мази для заживления ран и восстановления кожи.

Но если обратиться к врачу возможности нет, действуйте самостоятельно:

пейте больше воды (в среднем 1,5-2 литра в сутки, но при сердечно-сосудистых заболеваниях согласуйте питьевой режим с лечащим врачом);

(в среднем 1,5-2 литра в сутки, но при сердечно-сосудистых заболеваниях согласуйте питьевой режим с лечащим врачом); мойте руки увлажняющим жидким крем-мылом и не слишком горячей водой;

мойте посуду, стирайте, убирайте и работайте в огороде только в защитных перчатках;

наносите увлажняющий крем на руки 5-6 раз в течение дня. Перед сном используйте более насыщенное питательное средство, на ночь можно надеть хлопковые перчатки для более активного проникновения компонентов. Лучше всего увлажняют и питают кожу рук средства с натуральными растительными маслами, алоэ, гиалуроновой кислотой, прополисом.

Помогут крахмал и масло облепихи

Смешайте четверть стакана оливкового масла со столовой ложкой меда, чайной ложкой масла плодов облепихи и сырым желтком. Эту заживляющую смесь наносите на трещинки пару раз в день на час-полтора, потом смывайте теплой водой и смазывайте кожу жирным кремом.

В стакан горячей воды добавьте две чайные ложки картофельного или кукурузного крахмала, размешайте и дайте загустеть. Держите руки в крахмальной ванночке 10 минут, после чего ополосните теплой водой, промокните салфеткой и смажьте «Бепантеном». Повторяйте процедуру раз в два-три дня до заживления ранок.

Читайте также:

Ирина Лебединец

Фото: Pilochka.ua.j и Womansay.net