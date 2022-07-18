Какой будет погода в Одессе 19 июля?

Во вторник 19 июля в Одессе ожидается погода без осадков, воздух днем прогреется до +28°С.
Прогноз предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
19 июля 2022 года в Одессе прогнозируется погода облачная с прояснениями. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°С, днем 26-28°С.
Температура морской воды 18–19°С.
Предупреждение: 19-20 июля по Одесской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класса), местами средняя (II класса) и высокая пожарная опасность (IV класса). 21 июля в Одесской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класса), местами высокая пожарная опасность (IV класса).
Погода в Одесской области 19 июля
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 25-30°С.
На автодорогах области видимость хорошая.